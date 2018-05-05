Политика / Демократия

В центре Москвы начались задержания – трансляция

На Пушкинской площади собрались сторонники и противники Навального. Столичные власти митинг оппозиции не согласовали

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14:55

Люди стоят также в Новопушкинском сквере на противоположной стороне Тверской. Главный скандируемый лозунг «Путин - вор». Сотрудники полиции подъезжают на автобусах и высаживаются отрядами с разных сторон Пушкинской

14:54

Тротуары со всех сторон Пушкинской площади заполнены людьми, наблюдающими за активностью и задержаниями возле памятника

14:47

Видео задержания Алексея Навального


14:46
14:46
14:45
14:41

Навального задержали. В эфире Навальный LIVE показали, как сотрудники ОМОНа несут политика за руки и ноги

14:38

Над толпой на Пушкинской площади летают бумажные самолетики. Люди кричат «Мы здесь власть», «Позор»

14:35
14:35

Алексей Навальный добрался до Пушкинской площади. Волков в эфире Навальный LIVE говорит, что политик приехал на акцию на Uber

14:34
14:32

Полиции удалось очистить центр Пушкинской площади. У памятника Пушкину по-прежнему сторонники НОДа, они поют «Храни Отечество».

14:31
14:30

Сотрудники полиции попеременно врывается в толпу к памятнику Пушкину и хватают людей, затем возвращается за новыми. В небе над Пушкинской площадью кружит вертолет. Наблюдаются проблемы со связью

14:28

Собравшимся на Пушкинской площади напоминают, что акция Навального не санкционирована. «Уважаемые граждане, ваши действия незаконны, просьба разойтись, в противном случае против вас будет применена физическая сила и спецсредства», - раздается из колонок на подъехавших автозаках.

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