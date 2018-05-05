В центре Москвы начались задержания – трансляция

Люди стоят также в Новопушкинском сквере на противоположной стороне Тверской. Главный скандируемый лозунг «Путин - вор». Сотрудники полиции подъезжают на автобусах и высаживаются отрядами с разных сторон Пушкинской

Тротуары со всех сторон Пушкинской площади заполнены людьми, наблюдающими за активностью и задержаниями возле памятника

Г. Яшунский / Ведомости Пространство возле памятника Пушкину на площади вновь заполнено людьми

Г. Яшунский / Ведомости Задержания на Пушкинской площади

Е. Мухаметшина / Ведомости Сотрудники ОМОНа начали делить толпу по секторам и теснить. Толпа рассеивается, некоторые люди падают на землю, передает корреспондент «Ведомостей»



















Навального задержали. В эфире Навальный LIVE показали, как сотрудники ОМОНа несут политика за руки и ноги



Над толпой на Пушкинской площади летают бумажные самолетики. Люди кричат «Мы здесь власть», «Позор»

Е. Мухаметшина / Ведомости Навальный на Пушкинской площади

Алексей Навальный добрался до Пушкинской площади. Волков в эфире Навальный LIVE говорит, что политик приехал на акцию на Uber

Е. Мухаметшина / Ведомости Вертолет над Пушкинской площадью

Полиции удалось очистить центр Пушкинской площади. У памятника Пушкину по-прежнему сторонники НОДа, они поют «Храни Отечество».

Г. Яшунский / Ведомости

Сотрудники полиции попеременно врывается в толпу к памятнику Пушкину и хватают людей, затем возвращается за новыми. В небе над Пушкинской площадью кружит вертолет. Наблюдаются проблемы со связью