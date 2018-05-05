В центре Москвы начались задержания – трансляция

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Люди стоят также в Новопушкинском сквере на противоположной стороне Тверской. Главный скандируемый лозунг «Путин - вор». Сотрудники полиции подъезжают на автобусах и высаживаются отрядами с разных сторон Пушкинской
14:54
Тротуары со всех сторон Пушкинской площади заполнены людьми, наблюдающими за активностью и задержаниями возле памятника
Пространство возле памятника Пушкину на площади вновь заполнено людьми
14:46
Г. Яшунский / Ведомости
Задержания на Пушкинской площади
14:45
Е. Мухаметшина / Ведомости
Сотрудники ОМОНа начали делить толпу по секторам и теснить. Толпа рассеивается, некоторые люди падают на землю, передает корреспондент «Ведомостей»
14:41
Навального задержали. В эфире Навальный LIVE показали, как сотрудники ОМОНа несут политика за руки и ноги
14:38
Над толпой на Пушкинской площади летают бумажные самолетики. Люди кричат «Мы здесь власть», «Позор»
14:35
Е. Мухаметшина / Ведомости
Навальный на Пушкинской площади
14:35
Алексей Навальный добрался до Пушкинской площади. Волков в эфире Навальный LIVE говорит, что политик приехал на акцию на Uber
14:34
Е. Мухаметшина / Ведомости
Вертолет над Пушкинской площадью
14:32
Полиции удалось очистить центр Пушкинской площади. У памятника Пушкину по-прежнему сторонники НОДа, они поют «Храни Отечество».
14:31
Г. Яшунский / Ведомости
14:30
Сотрудники полиции попеременно врывается в толпу к памятнику Пушкину и хватают людей, затем возвращается за новыми. В небе над Пушкинской площадью кружит вертолет. Наблюдаются проблемы со связью
14:28
Собравшимся на Пушкинской площади напоминают, что акция Навального не санкционирована. «Уважаемые граждане, ваши действия незаконны, просьба разойтись, в противном случае против вас будет применена физическая сила и спецсредства», - раздается из колонок на подъехавших автозаках.