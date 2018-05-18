Путин утвердил новый состав правительства

В нем 14 новых вице-премьеров и министров

Кандидатов в состав нового правительства Путину представил премьер-министр Дмитрий Медведев Дмитрий Астахов / ТАСС

Президент Владимир Путин подписал указы о назначении новых вице-премьеров и министров. Тексты указов опубликованы на сайте Кремля.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев представил Путину кандидатов в состав нового правительства. Президент согласился со всеми предложенными Медведевым кандидатурами. Он отметил, что это люди известные, с хорошим опытом работы, хорошо зарекомендовавшие себя на других должностях.

В новом правительстве 14 новичков — девять министров и пять вице-премьеров. Новички среди министров — Евгений Дитрих (транспорт), Дмитрий Патрушев (сельское хозяйство), Дмитрий Кобылкин (природные ресурсы и экология), Константин Носков (цифровое развитие), Владимир Якушев (строительство), Михаил Котюков (наука), Евгений Зиничев (МЧС), Александр Козлов (развитие Дальнего Востока) и Сергей Чеботарев (по делам Северного Кавказа).

Должности в правительстве сохранили Максим Орешкин (экономическое развитие), Александр Новак (энергетика), Денис Мантуров (промышленность), Максим Топилин (труд и соцзащита), Вероника Скворцова (здравоохранение), Ольга Васильева (просвещение), Владимир Мединский (культура), Павел Колобков (спорт), Сергей Лавров (иностранные дела), Сергей Шойгу (оборона), Александр Коновалов (юстиция) и Владимир Колокольцев (внутренние дела).

Также Путин утвердил 10 вице-премьеров, предложенных Медведевым. Это Антон Силуанов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Дмитрий Козак, Юрий Трутнев, Максим Акимов, Александр Гордеев, Юрий Борисов и Виталий Мутко. Руководить аппаратом правительства в должности вице-премьера будет Константин Чуйченко.

Впервые в число вице-премьеров вошли Голикова (она будет курировать социальную политику), Гордеев (сельское хозяйство), Борисов (оборонно-промышленный комплекс), Акимов (транспорт, связь и цифровизация экономики) и Чуйченко (законотворческая работа правительства и кадровые вопросы).

Ранее Путин подписал указ о новой структуре правительства, которую предложил Медведев. Вместо Министерства образования и науки созданы два ведомства — Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. На базе Министерства связи и массовых коммуникаций создано Министерство цифрового развития.

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