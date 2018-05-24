Кремль обещал помнить об инвесторах при введении наказания за соблюдение санкций Андрей Гордеев / Ведомости

Кремль пообещал помнить о необходимости сохранения инвестиционной привлекательности России при введении наказания за исполнение антироссийских санкций на территории страны. Об этом журналистам в четверг заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ведомостей».

«Вы знаете, что в данном случае с реализацией этих новых норм пока окончательной ясности нет. Но в любом случае будет всегда учитываться целесообразность сохранения инвестиционной привлекательности России», — сказал представитель Кремля, комментируя заявление руководителя Сбербанка Германа Грефа о возможном уходе из России иностранных инвесторов после введения такого наказания.

«Часто бывает, что возникают опасения в связи с введением тех или иных норм, но в процессе их реализации опасения не подтверждаются», — отметил Песков.

Ранее Герман Греф в интервью агентству Reuters заявил, что принятие закона об уголовной ответственности за соблюдение санкций против России приведет к распродаже российских активов иностранными инвесторами. «Боюсь, что в выборе попасть под американские санкции или списать российские инвестиции [иностранные инвесторы] выберут второе», — сказал председатель правления Сбербанка.

Законопроект о введении наказания за исполнение западных санкций на территории России предусматривает тюремное наказание до четырех лет и штраф до 600 000 руб. за исполнение санкций против России (например, за отказ работать с попавшими под санкции компаниями), а также до трех лет и полумиллиона рублей — за действия, которые привели к введению новых санкций (например, за передачу информации).

В таком виде законопроект был принят в первом чтении. Второе чтение было запланировано на 17 мая, но Госдума его перенесла, чтобы проконсультироваться с бизнесом. Решение приняли после того, как законопроект раскритиковало бюро Российского союза промышленников и предпринимателей, куда входят крупнейшие российские бизнесмены.

Предложения бизнеса обсуждали на заседании совета по законотворчеству при спикере Госдумы Вячеславе Володине 23 мая. Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов после заседания заявил, что проект собираются дополнить административной ответственностью: штраф должностным лицам может составить 100 000 руб., а для юридических лиц он пока не предусмотрен. Под уголовную ответственность предлагается подвести публичные призывы к введению новых санкций и усугублению действующих.

Из административной ответственности предлагается исключить те действия, которые российские компании и компании, действующие в России, совершают в условиях, когда они просто заключают сделки с иностранными компаниями и когда пункт о соблюдении санкций является стандартом. Административное наказание не должно применяться к компаниям, которые не имеют другого выхода, кроме соблюдения санкций, уверен Кузьминов.

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