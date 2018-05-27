В Сирии погибли четверо российских военных

Это произошло при обстреле боевиков в провинции Дейр эз-Зор

Несколько российских военнослужащих погибли при атаке боевиков в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии AP

Четверо российских военнослужащих погибли в Сирии при обстреле боевиков, сообщило Министерство обороны России. Несколько мобильных групп террористов в темное время суток атаковали батарею сирийских правительственных войск в провинции Дейр эз-Зор, рассказали в ведомстве, не уточнив, когда именно это произошло.

«Два российских военных советника, управлявшие огнем сирийской батареи, погибли на месте. Еще пять российских военнослужащих получили ранения и были оперативно доставлены в российский военный госпиталь», — говорится в сообщении (цитата «Интерфакса»). Двое раненых скончались в больнице.

Бой с террористами длился около часа, добавили в Минобороны. Военнослужащие уничтожили 43 боевика и шесть автомобилей высокой проходимости с установленным крупнокалиберным вооружением. В бою с террористами участвовали сирийские военные и российские офицеры, пояснило Минобороны. Все российские военнослужащие представлены к государственным наградам. О потерях среди сирийских военных Минобороны не сообщило.

По данным «Новой газеты», помимо двух штатных военнослужащих, о которых сообщило Минобороны, при обстреле погибли два человека из частной военной компании (ЧВК) «Вагнера». Издание уточнило, что столкновение с террористами произошло в ночь на 23 мая. Агентство AFP со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека сообщило о девятерых погибших в бою россиянах. «Некоторые из этих российских граждан были военнослужащими, но не все», — отметил руководитель организации Рами Абдул-Рахман.

В феврале СМИ сообщали о гибели в Сирии российских наемников из ЧВК «Вагнера» при ударе международной коалиции. Число погибших колебалось от 11 у «Коммерсанта» до 644 у бывшего командира донбасского ополчения Игоря Стрелкова. Российские власти тогда подтвердили гибель пяти россиян, заявив, что они не были штатными военнослужащими.

Президент Владимир Путин в декабре прошлого года отдал приказ начать вывод российских войск из Сирии. Тогда он заявил о разгроме «наиболее боеспособной группировки террористов» с помощью Вооруженных сил России.

Это был третий раз, когда Путин объявлял о выводе «основной части» российской группировки из Сирии. Впервые президент заявил об этом в марте 2016 г. после возобновления межсирийских переговоров в Женеве. Тогда группировка была сокращена почти на половину боевых самолетов и вертолетов. Второй раз Путин согласился с предложением Минобороны о сокращении сил в Сирии в декабре 2016 г. после того, как Россией, Ираном и Турцией была достигнута договоренность о начале переговоров по военной деэскалации в стране.

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