Кремль нашел кандидата на пост полпреда президента в ЦФО

Работа Меня в регионах ЦФО могла иметь значение при выборе именно его кандидатом на пост полпреда, говорит близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей» Максим Стулов / Ведомости

Не вошедший в состав нового правительства экс-министр строительства Михаил Мень может быть назначен новым полпредом президента в Центральном федеральном округе (ЦФО). Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник, близкий к Кремлю, и подтвердили два собеседника в окружении Меня. Получить комментарий представителя экс-министра на момент публикации не удалось.

До последнего времени должность полпреда в ЦФО занимал бывший министр сельского хозяйства, экс-губернатор Воронежской области Алексей Гордеев. В новом правительстве он получил пост вице-премьера, курирующего сельское хозяйство. Мень до назначения в ноябре 2013 г. министром строительства и ЖКХ работал губернатором Ивановской области. Новым министром строительства назначен экс-губернатор Тюменской области Владимир Якушев, которого эксперты «Ведомостей» называли соратником мэра Москвы Сергея Собянина.

Меня исторически причисляли к команде бывшего первого заместителя руководителя администрации президента Владислава Суркова, говорит близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей». До назначения федеральным министром карьера Меня всегда была связана с регионами, расположенными в ЦФО: с 1999 по 2002 г. он был вице-губернатором Московской области, а затем, до 2005 г., – заместителем мэра Москвы Юрия Лужкова.

Работа Меня в регионах ЦФО могла иметь значение при выборе именно его кандидатом на пост полпреда, говорит близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей». И предыдущий, и нынешний опыт Меня мог иметь значение в совокупности, согласен политолог Константин Калачев. Он считает, что назначение Меня на пост полпреда возможно.

Центральный федеральный округ по объективным причинам выделяется в числе других, но реальную значимость полпреда не стоит связывать с названием округа, отмечает Калачев: все зависит от его собственной активности. До сих пор в ЦФО полпреды активной позиции не занимали, напоминает эксперт.