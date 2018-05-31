Путин перераспределил приоритеты между силовиками

В этот раз президент напутствовал силовиков впервые после выборов и вступления в должность Андрей Гордеев / Ведомости

Президент Владимир Путин принял в четверг в Кремле военных и силовиков, получивших высшие командные должности. Это традиционная церемония, на которой верховный главнокомандующий, как правило, определяет важнейшие приоритеты для силовых ведомств (лишь на церемонии в октябре 2017 г., незадолго до старта президентской кампании, Путин акцентировал внимание на их достижениях). В этот раз президент напутствовал силовиков впервые после выборов и вступления в должность. По сравнению с посланием годичной давности список главных задач некоторых ведомств несколько изменился.

Так, в числе приоритетов ФСБ Путин не упомянул борьбу с экономическими преступлениями, хотя в марте 2017 г. назвал этот вид деятельности в числе ключевых участков работы, попросив службу действовать на этом направлении более активно. В список ключевых направлений работы ФСБ добавлены защита госграницы и борьба с экстремизмом. В прошлом году «жестко противостоять любым проявлениям экстремизма» президент просил МВД, перед которым в этот раз, кроме традиционной задачи повышения раскрываемости преступлений, поставил цель повысить эффективность охраны общественного порядка, а также усилить борьбу с незаконным оборотом наркотиков и контроль над миграционными потоками.

Впервые определены главные задачи созданной президентом Росгвардии: «Хорошо подготовленные, мобильные и технически оснащенные части и подразделения Росгвардии должны эффективно действовать в любой обстановке и ситуации, в том числе надежно гарантировать безопасность в местах массового пребывания людей». Ранее Путин определил Росгвардию главным силовым ведомством, ответственным за безопасность команд и болельщиков на чемпионате мира по футболу 2018 г.

В числе основных приоритетов Генпрокуратуры Путин назвал защиту законных прав и интересов предпринимателей. В последние годы прокуратура активно развивала это направление своей деятельности, и президент ее в этом не раз поддерживал. Новые задачи получило МЧС после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» и смены федерального министра: если год назад Путин лишь просил ведомство развивать систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, то теперь потребовал сосредоточиться на обеспечении противопожарной безопасности в общественных местах и на объектах, связанных с массовым скоплением людей. Кроме того, МЧС поручено строго наказывать сотрудников за недобросовестное отношение к работе.

Напутствие Путина – это важный, но скорее косвенный критерий оценки полномочий и влияния силовых органов по сравнению с конкретными кейсами, в которые силовики оказываются вовлечены, отмечает политолог Михаил Виноградов: «Нет ситуации в России, чтобы каждое спецпоручение или деликатный вопрос ставился [президентом перед силовиками] публично. А ведь по таким спецпоручениям мы и можем мониторить работу силовых структур». Отчасти постановка приоритетов ведомствам – это дань повестке и карт-бланш новому руководству на изменения в ведомствах, как в случае с МЧС, считает Виноградов.