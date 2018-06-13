Дума примет законопроекты об участии аппаратов судов в примирении сторон
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В среду Дума примет внесенный Верховным судом пакет из четырех законопроектов по реформе процессуального законодательства и совершенствованию примирительных судебных процедур. Законопроекты внедряют элементы электронного правосудия, а два документа посвящены возможности участия судей и аппарата суда в примирительных процедурах. Ранее 23 мая Дума одобрила в первом чтении три президентских законопроекта, направленных на повышение открытости и прозрачности судебной системы.
Согласно пакету поправок, который будет принят в первом чтении в среду, в судах появится специальный судебный примиритель, который должен будет помогать сторонам найти компромисс, например, по заключению мирового соглашения. Мера вводится в качестве дополнительной к уже существующей медиации (разрешение конфликта с помощью посредника). Новшества должны распространиться на арбитражные, гражданские дела и те, которые рассматриваются по правилам Кодекса административного судопроизводства. Закон о медиации действует с 2011 г., но до сих пор примирительные процедуры почти не используются, отмечается в пояснительной записке к законопроектам. О расширении его применения президента просил бизнес в прошлом году и он дал такое поручение, отмечается в документе. Но в марте правительство раскритиковало идею: в отзыве говорилось, что нововведения потребуют дополнительных средств из бюджета, а функции примирения сейчас выполняют медиаторы.
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