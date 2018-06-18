ЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя

Ограничительные меры будут действовать еще год

Односторонние ограничительные меры Брюсселя запрещают гражданам и расположенным в ЕС компаниям в том числе инвестировать в экономику полуострова и оказывать туристические услуги Евгений Разумный / Ведомости

Совет Евросоюза продлил ограничительные меры, введенные в отношении Крыма и Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба совета ЕС. Ограничительные меры продлены до 23 июня 2019 г.

«На 18 июня 2018 г. Совет продлил ограничительные меры в ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя до 23 июня 2019 г.», – говорится в сообщении пресс-службы. В нем напоминается, что санкции применяются к лицам ЕС и компаниям, находящимся в ЕС. «Они ограничены территорией Крыма и Севастополя», – напоминает пресс-служба.

Санкции запрещают гражданам и расположенным в ЕС компаниям импортировать продукцию из Крыма, вкладываться в экономику полуострова, экспортировать в Крым некоторые товары и технологии в сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики. Кроме того, европейским компаниям запрещается вести там туристический бизнес.

Европейским судам запрещается входить в крымские порты, а самолетам – садиться в аэропортах Крыма, за исключением экстренных ситуаций.

Формально санкции против полуострова, присоединенного к России в марте 2014 г., истекали 23 июня. Принятое Советом решение о продлении санкций вступает в силу после публикации в «Официальном журнале» Евросоюза.

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