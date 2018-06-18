ЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя
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Совет Евросоюза продлил ограничительные меры, введенные в отношении Крыма и Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба совета ЕС. Ограничительные меры продлены до 23 июня 2019 г.
«На 18 июня 2018 г. Совет продлил ограничительные меры в ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя до 23 июня 2019 г.», – говорится в сообщении пресс-службы. В нем напоминается, что санкции применяются к лицам ЕС и компаниям, находящимся в ЕС. «Они ограничены территорией Крыма и Севастополя», – напоминает пресс-служба.
Санкции запрещают гражданам и расположенным в ЕС компаниям импортировать продукцию из Крыма, вкладываться в экономику полуострова, экспортировать в Крым некоторые товары и технологии в сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики. Кроме того, европейским компаниям запрещается вести там туристический бизнес.
Европейским судам запрещается входить в крымские порты, а самолетам – садиться в аэропортах Крыма, за исключением экстренных ситуаций.
Формально санкции против полуострова, присоединенного к России в марте 2014 г., истекали 23 июня. Принятое Советом решение о продлении санкций вступает в силу после публикации в «Официальном журнале» Евросоюза.
Кто попал под новые санкции США
Андрей Акимов, предправления Газпромбанка
агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», B-Finance LTD, En+ Group, Gallistica Diamante, Группа ГАЗ, «Газпром бурение», «Евросибэнерго», «Ладога менеджмент», NPV Engineering, «Ренова», «Рособоронэкспорт», Банк «Российская финансовая корпорация», «Русские машины», Rusal (на фото)