Депутаты приравняли день в СИЗО к полутора дням в колонии

Не предусматривается распространение нового порядка на лиц, осужденных за совершение особо тяжких преступлений Наташа Шарапова / Ведомости

Госдума во вторник одобрила во втором чтении поправку в Уголовный кодекс, по которой один день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии общего режима. Это наиболее важная норма законопроекта, который меняет зачет сроков предварительного заключения в общий срок наказания.

Срок содержания под стражей до вступления приговора суда в законную силу законопроект предлагает засчитывать в срок отбывания наказания в соответствии со следующей схемой:

– при отбывании наказания в дисциплинарном батальоне (для военнослужащих): один день в СИЗО за 1,5 дня;

– если наказание по приговору – ограничение свободы, принудительные работы и арест: один день за 2 дня;

– если наказание по приговору – исправительные работы и ограничение по военной службе: один день за 3 дня;

– если наказание по приговору – обязательные работы: один день содержания под стражей за 8 часов обязательных работ.

Если наказание по приговору – лишение свободы, законопроект предлагает засчитывать один день содержания лица под стражей в СИЗО следующим образом:

– в тюрьме и исправительных колониях строгого и особого режима один день предварительного ареста засчитывается как один день отбытия наказания;

– в исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии: один день за 1,5 дня наказания;

– в колонии-поселении: один день за два дня.

Не предусматривается распространение нового порядка на лиц, осужденных за совершение особо тяжких преступлений, связанных с оборотом наркотиков, с посягательством на конституционный строй страны, преступлений террористической направленности при особо опасном рецидиве. Льготного зачета сроков не будет и у осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным лишением свободы или лишением свободы на 25 лет.

Эта поправка в Уголовный кодекс была внесена еще 10 лет назад, но второе чтение состоялось только сейчас потому, что ее наконец-то удалось согласовать с силовыми ведомствами, говорит собеседник в Госдуме.

В феврале 2015 г., когда Дума принимала инициативу в первом чтении, один из ее авторов - бывший депутат-единоросс Александр Хинштейн подсчитал, что закон приведет к досрочному освобождению до 100 000 заключенных, так как такой закон должен иметь обратную силу и позволит пересчитать сроки людям, уже находившимся в местах заключения к моменту его принятия. Другие депутаты из комитета Думы по законодательству тогда же говорили, что такой закон будет «круче амнистии», так как амнистия, как правило, действует только год и охватывает только прошедшее время, а этот закон будет действовать «и назад, и вперед».