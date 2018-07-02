Политика / Демократия

Близкий к Кремлю политолог займется подготовкой Избирательного кодекса

Смена формы вряд ли изменит содержание выборных законов, считают эксперты
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Российский фонд свободных выборов (РФСВ – организация, одним из учредителей которой является Центризбирком) определился с исполнителем контракта по подготовке проекта Избирательного кодекса Российской Федерации, говорится в официальном сообщении РФСВ. Им станет МГУ – именно эта организация обладает необходимым кадровым потенциалом и инфраструктурой для реализации такого масштабного проекта, пояснил «Ведомостям» исполнительный директор фонда Максим Лесков. Он уточнил, что публичный конкурс не объявлялся: поиск исполнителя велся на основе собственного аналитического исследования. В этом качестве рассматривались прежде всего вузы – как нейтральная площадка, не вовлеченная в политические процессы.

Финансирование проекта обеспечит «Газпром» – по словам Лескова, его стоимость оценивается в несколько миллионов рублей, однако окончательная смета еще не определена. Информацию подтвердила пресс-служба МГУ. Базовым факультетом – исполнителем проекта по созданию Избирательного кодекса – станет факультет политологии, которым руководит Андрей Шутов, он же возглавляет совет директоров близкого к администрации президента Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Основная задача авторов нового кодекса – устранение недостатков и повторов, которые есть в действующем законодательстве, говорит Лесков. После этого с учетом мнения экспертного сообщества в него начнут вносить новации. «Процесс подготовки будет разбит на несколько этапов, и каждый будет завершаться либо круглым столом, либо конференцией с приглашением всех заинтересованных участников – все будет максимально транспарентно и открыто. Факультет политологии стал опорной площадкой для этой работы, поскольку избирательный кодекс является политико-правовым документом», – объясняет Лесков. Кроме того, этот документ содержит нормы, которые помимо юридического значения имеют еще и политический характер. «Поэтому необходимо, чтобы присутствовали специалисты, которые ориентируются в современном федеративном устройстве нашей страны и в тех реалиях, которые есть на сегодняшний момент», – добавляет он.

Результаты работы планируется представить на обсуждение экспертного совета при подкомитете по совершенствованию избирательного законодательства Госдумы. Пока в Госдуму с такими предложениями никто не обращался, говорит собеседник, близкий к думскому руководству.

Идею создания в России Избирательного кодекса председатель ЦИК Элла Памфилова обсуждала как одну из возможных на встрече с президентом еще в 2016 г. Вопрос будет обсуждаться и прорабатываться в рамках рабочей группы, созданной по поручению президента, говорила она тогда. Но рабочую группу (ее возглавил первый замруководителя администрации Сергей Кириенко. – «Ведомости») собирали один раз, говорит эксперт Комитета гражданских инициатив Аркадий Любарев, и никаких документов с тех пор он не видел. Любарев является одним из авторов проекта Избирательного кодекса, который в 2012 г. внесли в Госдуму лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и еще несколько депутатов от этой фракции. Тогда Госдума вернула законопроект по формальным основаниям – из-за отсутствия отзыва правительства, вспоминает эксперт. Впоследствии отзыв был получен, но был отрицательным, и законопроект не стали вносить повторно. Этот законопроект не только предусматривал систематизацию существующего избирательного законодательства, но и предлагал принципиальные решения по его демократизации, подчеркивает Любарев. Чего ждать от факультета, где все последние годы не очень активно занимались выборами и тем более избирательным правом, – не очень понятно, признается он.

В июне внутри думского комитета по контролю и регламенту, в ведение которого с прошлого года перешло избирательное законодательство, создан специальный подкомитет по совершенствованию избирательного законодательства. В экспертный совет при нем помимо депутатов вошли члены ЦИК, правоведы и представители общественности. Пока прошло только организационное собрание экспертного совета, говорит один из его участников, председатель совета Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов. Он отмечает, что идею кодекса продвигают в основном представители общественности, голоса фундаментальной науки пока не слышно. Хотя сами инициаторы идеи признают, что необходима скорее смена формы, чем содержания. Но такая смена может происходить и в рамках действующей системы законов: при федеративной системе устройства кодификация сильно усложнит процесс организации выборов, предупреждает эксперт.

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