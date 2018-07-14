Умер соратник Навального Петр Офицеров

Вместе с политиком он был осужден по делу «Кировлеса»

Е. Разумный Ведомости

На 44-м году жизни умер соратник оппозиционера Алексея Навального, бизнесмен Петр Офицеров. Вместе с политиком ранее он был осужден по делу «Кировлеса». О кончине Офицерова в Twitter сообщила журналистка Евгения Альбац. Информацию о смерти также подтвердила адвокат бизнесмена Светлана Давыдова, представлявшая его интересы по делу «Кировлеса».

«Чудный, замечательный, добрейший человек, всегда готовый помочь, какой-то исключительной внутренней стойкости, мужества, убежденности. Как же мир обеднел без Пети Офицерова», — написала Альбац. По ее информации, бизнесмен умер от инсульта.

В понедельник, 9 июля «Московский комсомолец» сообщил о госпитализации Офицерова в тяжелом состоянии. Из дома в поселении Первомайское (Новая Москва) бизнесмена с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой доставили в одну из столичных больниц в воскресенье днем, 8 июля. По информации издания, Офицеров мог получить травмы во время припадка эпилепсии.

В июле 2013 г. Навальный вместе с Офицеровым были осуждены по делу «Кировлеса» Ленинским судом города Киров. Их признали виновными в хищении в особо крупном размере имущества КОГУП «Кировлес» и приговорили к пяти и четырем годам лишения свободы соответственно. Следствие считает, что в 2009 г. «Вятская лесная компания» купила у «Кировлеса» более 10 000 кубометров лесопродукции за 15,5 млн руб. и перепродала их за 17 млн руб. Суд признал договор с компанией Офицерова невыгодным для «Кировлеса», предприятию был нанесен ущерб. По данным следствия, Навальный, будучи советником губернатора Кировской области, познакомил гендиректора «Кировлеса» Вячеслава Опалева с Офицеровым. Опалев также был обвиняемым по делу «Кировлеса». Однако позже он дал признательные показания и пошел на сделку со следствием, став основным свидетелем обвинения.

Вечером в день оглашения приговора стало известно о жалобе прокуратуры на решение суда о взятии их под стражу. Навальный был зарегистрирован кандидатом в мэры Москвы и прокуроры заявили, что избранная мера пресечения препятствует обеспечению равного доступа кандидатов к избирателям. Навального и Офицерова на следующий день отпустили под подписку о невыезде. А позже Кировский областной суд заменил реальное лишение свободы на условное.

После приговора по делу «Кировлеса». Навальный и Офицеров обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В феврале 2016 г. ЕСПЧ удовлетворил их жалобу, заявив, что российские суды допустили произвольное толкование закона, признав Навального и Офицерова виновными в действиях, неотличимых от обычной предпринимательской деятельности. В ноябре 2016 г. Президиум Верховного суда отменил приговор по делу «Кировлеса» и направил его на новое рассмотрение. Однако уже в феврале 2017 г. Ленинский суд Кирова вновь вынес идентичное первому решение: Навального приговорили к пяти годам условно, Офицерова – к четырем годам условно.

Петр Офицеров родился в 1975 г. Он окончил зооинженерный факультет Российского государственного аграрного заочного университета и юридический факультет Российского нового университета. Офицеров занимался консалтингом в сфере организации продаж, у него было выпущено несколько книг на эту тему. Он обучал менеджеров технологиям продаж в розничные сети в проекте «Школа поставщика Петра Офицерова». У него остались жена и пятеро детей.

Офицеров и Навальный в суде