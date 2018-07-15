Путин рассказал о гордости России за ЧМ-2018

В ходе церемонии Путин вручил эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду аль-Тани «мяч полномочий» Михаил Метцель / ТАСС

Россия гордится уровнем, на котором ей удалось провести чемпионат мира по футболу 2018 г., и ожидает от своей сборной еще лучшего выступления в Катаре в 2022 г. Об этом сегодня заявил президент России Владимир Путин в Кремле на церемонии передачи Катару полномочий на проведение ЧМ по футболу.

«Чемпионат мира завершается. Мы гордимся тем, что нам удалось сделать для любителей этого замечательного вида спорта, - цитирует ТАСС слова Путина. - Мы и сами - вся страна получили огромное удовольствие от общения с футболом, с миром футбола, с болельщиками, которые приехали к нам со всего мира».

В ходе церемонии Путин вручил эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду аль-Тани «мяч полномочий». Это тот самый мяч, которым сегодня, в финальном матче ЧМ-2018 в «Лужниках», сыграют сборные Франции и Хорватии. На церемонии присутствовал президент FIFА Джанни Инфантино.

Инфантино также отметил высокий уровень ЧМ-2018. «Я могу сказать, что мы все влюбились в Россию», - отметил президент FIFA, сказав «я люблю Россию» по-русски. «Уверен, что через четыре года мы все влюбимся в Катар. Я убежден, что это уже случилось, но мы приобщим к этому других», - сказал Инфантино.

По подсчетам консалтинговой компании JLL, Россия потратила на подготовку к ЧМ-2018 более 680 млрд руб. ($11,6 млрд), причем 71% этой суммы дали бюджеты разных уровней. Сумма оказалась рекордной - сопоставимые расходы понесла только Бразилия, принявшая чемпионат в 2014 г. Катар в минувшем году сократил программу инвестиций и заложил на строительство объектов ЧМ-2022 порядка $8-10 млрд - это почти на 50% меньше первоначальных прогнозов.

На сегодняшней встрече с эмиром Катара Путин пообещал помочь Катару с организацией соревнований. «Разумеется, мы готовы поделиться опытом, который у нас появился при проведении чемпионата мира по футболу текущего года, с нашими друзьями в Катаре», - сказал Путин.

Слезы чемпионата мира по футболу