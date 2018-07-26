ЦИК предотвратил масштабную фальсификацию на выборах президента в Петербурге

Элла Памфилова возмущена массовыми нарушениями в петербургском избиркоме Максим Стулов / Ведомости

В ходе президентской кампании 2018 г. Центризбирком предотвратил в Санкт-Петербурге масштабные фальсификации, которые могли дискредитировать всю систему «Мобильный избиратель», позволяющую голосовать по месту пребывания. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании в среду, объясняя, почему ЦИК не счел нужным реагировать на просьбу членов избиркома Петербурга проконсультироваться с ними до принятия решения о новом председателе. ЦИК рекомендовал на этот пост главного федерального инспектора по Санкт-Петербургу Виктора Миненко. Памфилова пояснила, что в поисках кандидата, способного справиться со сложившейся «экстремальной ситуацией», обратилась за помощью к полпреду президента в Северо-Западном округе Александру Беглову. Работа петербургской комиссии нуждается в серьезном реформировании и для оздоровления обстановки необходима помощь извне, считает председатель ЦИК.

По ее словам, претензии к работе петербургского избиркома настолько серьезны, что в ЦИК подготовлено решение о недоверии комиссии. Застарелые проблемы избирательной системы в городе не решаются годами, информацию о возможных нарушениях игнорируют, в ответ на жалобы дают отписки, нижестоящие комиссии горизбирком не контролирует, перечислила Памфилова некоторые претензии. А переполнила чашу терпения ЦИК попытка использования «Мобильного избирателя» для повышения явки, призналась она: «Слава богу, мы вовремя выявили и предотвратили эту масштабную фальсификацию, когда от имени избирателей писались заявления и направлялись: давайте-ка мы 4000 в Дагестан отправим, давайте 3000 – в Чечню, давайте на мыс Оймякон и т. д. Почему вы считаете, что вы самые умные?» Всего, по ее словам, в Петербурге было подано свыше 400 000 заявлений о голосовании по месту пребывания и большая часть их были фиктивными.

Их все аннулировали, нарушение удалось предотвратить, подчеркнула председатель ЦИК: «Но то, что выборы прошли нормально, – это не их заслуга, это наша заслуга». Поэтому никакой другой кандидатуры в председатели горизбиркома предложено не будет, подытожила она: «Не проголосуете – дальше будем вести разговор по итогам». Члены горизбиркома намек поняли и уже через несколько часов поддержали Миненко 12 голосами при одном против.

Петербург действительно стал самой аномальной территорией на выборах 18 марта: по данным движения «Голос», обобщившего данные участковых избиркомов, в городе с 3,6 млн избирателей в упрощенном порядке (за пять и более дней до голосования) открепилось 418 747 человек, а прикрепилось – 316 143. Отрицательный баланс нетипичен для мегаполиса, отмечали эксперты, например, в Москве прикрепившихся было больше: 696 654 против 521 590 открепившихся. ЦИК тогда не ответил на вопрос «Ведомостей» о причинах такой аномалии, а эксперты объяснили ее усилиями по повышению явки. Тогда же высказывалось предположение, что многих людей просто «отписали» без их ведома в другие регионы: по оценкам политтехнологов, за счет этого явка в городе могла вырасти на 10% (официально она составила 63,9%).

Выступление Памфиловой пока оставляет больше вопросов, чем дает ответов, говорит сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц. «Голос» отслеживал данные о миграции избирателей, но не зафиксировал никаких свидетельств массового аннулирования заявлений о голосовании по месту пребывания. Если это произошло, то нужно понимать, на основании какой процедуры это было сделано. Потому что заявление избирателя нельзя просто так аннулировать: если это фальсификация, то, получается, у ЦИК есть 400 000 составов преступления, подчеркивает эксперт. Но тогда встает вопрос, направлялись ли эти материалы для проведения расследования, заключает Мельконьянц.

Член петербургского избиркома от «Партии роста» Алексей Березин говорит, что ему о таких решениях ЦИК ничего не известно. Он вспоминает, что весной по поручению ЦИК проводились вскрытие и проверка избирательной документации для выявления возможных случаев повторного голосования с использованием «Мобильного избирателя», но эту проверку предыдущий председатель горизбиркома проводил единолично и коллег о результатах в известность не ставил. А зампред ЦИК Николай Булаев, отвечая на обращение членов комиссии от пяти партий по этому поводу, сообщил, что не видит в этом никаких нарушений, добавляет Березин.