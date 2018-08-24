Индия остановила платежи «Рособоронэкспорту» из-за санкций США

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Платежи Индии по большинству оружейных контрактов с Россией остановлены из-за санкций США, но скоро могут возобновиться AP Photo

Платежи со стороны Индии по большинству оружейных контрактов с Россией не поступают с апреля 2018 г., сообщили «Ведомостям» менеджер предприятия оборонной промышленности и человек, близкий к «Рособоронэкспорту». Это связано с введенными в соответствии с американским законом CAATSA санкциями против «Рособоронэкспорта», которые угрожают так называемыми вторичными санкциями его контрагентам, поясняет собеседник, близкий к «Рособоронэкспорту». О том, что платежи Индии за военные поставки из России прекратились в апреле, сообщала в июне индийская газета The Economic Times.

Наличие вызванных санкциями проблем с платежами по оружейным контрактам признавалось российскими официальными лицами еще в 2014 г., при введении Западом первых антироссийских санкций. В минувший вторник гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил на форуме «Армия» в подмосковной Кубинке, что из-за санкций США госпосредник начал использовать альтернативные валюты в расчетах со своими клиентами. «Мы рассматриваем возможность расчетов в национальных валютах – это индийские рупии, китайские юани, дирхамы (валюта в ряде арабских стран, включая ОАЭ. – «Ведомости»), а также рубли», – сказал Михеев (цитата по «Интерфаксу»). «Наши партнеры с пониманием относятся к этой ситуации, поскольку санкции направлены не только против российских организаций, включая «Рособоронэкспорт», но и против наших партнеров», – добавил он.