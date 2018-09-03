Минюст предложил направлять заключенных в колонии рядом с их домом

Отправка заключенных в отдаленные колонии рушит родственные связи, считает уполномоченная по правам человека Максим Стулов / Ведомости

Минюст разрабатывает законопроект, согласно которому осужденные смогут отбывать наказание в исправительных учреждениях, расположенных вблизи их места жительства или места жительства их близких родственников. Уведомление об этом опубликовано на правительственном портале раскрытия информации. Предлагаемые изменения в статьи 73 и 81 Уголовно-исполнительного кодекса (УИК) направлены на совершенствование порядка направления и перевода осужденных к месту отбывания наказания, сообщает пресс-служба ведомства.

«Проектом предусматриваются возможность направления осужденного и право осужденного на перевод в исправительное учреждение, расположенное вблизи места жительства осужденного или его близких родственников», – уточняет Минюст.

До 2007 г. УИК РФ предписывал этапирование осужденного в регион по месту жительства либо близлежащий. Однако в отношении москвичей эта норма практически не действовала, так как в столице нет колоний. Так, в 2005 г. руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского отправили в колонию, расположенную в 550 км от Читы со ссылкой на отсутствие мест поближе.

В июле 2007 г. в статью 73 УИК РФ были внесены изменения о порядке направления осужденных в колонии, официально разрешившие тюремному начальству ссылаться на отсутствие мест и другие исключительные обстоятельства.

Проблема отправки осужденных в отдаленные регионы включена в ежегодный доклад федерального омбудсмена президенту за прошлый год, эту тему уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поднимала на встрече с президентом в мае 2017 г. Она говорила о большом числе обращений в свой адрес, связанных с просьбами людей проявить гуманизм и переселять заключенных из одной колонии в другую, ближе к месту нахождения родственников.

«Вместе со своим аппаратом мы подготовили проект закона, позволяющий переселять из одной колонии в другую, ближе к месту [жительства] родственников», – сообщила она. По словам Москальковой, «это даст возможность не разрушить семьи, добраться до близких: родственники хотели бы посетить [заключенного], но иногда это очень дорого, страна большая, требуются большие средства на проезд».

Минюст подтверждает, что законопроект разрабатывается с участием уполномоченного по правам человека. Общественное обсуждение инициативы продолжится до 17 сентября, говорится на портале раскрытия информации.