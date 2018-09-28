Референдуму о пенсионной реформе дадут еще один шанс

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Инициаторами мероприятия стали представители алтайской (КПРФ) и московской региональных подгрупп Евгений Разумный / Ведомости

В субботу в Москве инициаторы референдума против повышения пенсионного возраста проведут собрание общефедеральной инициативной группы, которая имеет право приступить к сбору подписей в поддержку плебисцита. Инициаторами мероприятия стали представители алтайской (КПРФ) и московской (справоросс Илья Свиридов) региональных подгрупп, зарегистрировавшие в Центризбиркоме близкие по смыслу формулировки вопросов.

Две недели назад они обратились к другим зарегистрированным региональным подгруппам с призывом объединить усилия по подготовке референдума. Всего ЦИК одобрил пять разных формулировок одного и того же вопроса. Но по закону о референдуме для создания общефедеральной группы требуется зарегистрировать инициативные подгруппы минимум в 43 регионах, причем по сходным вопросам в одном регионе можно регистрировать только одну подгруппу. Участники собрания планируют определить один вопрос, который и будет вынесен на референдум.

Центризбирком не ответил на запрос «Ведомостей» о точном количестве инициативных групп, зарегистрированных в регионах по каждой из пяти одобренных им формулировок. По подсчетам самих инициаторов, таких групп уже почти 70.