Политика / Демократия

Референдуму о пенсионной реформе дадут еще один шанс

Инициаторы готовы довести вопрос референдума до Конституционного суда
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

В субботу в Москве инициаторы референдума против повышения пенсионного возраста проведут собрание общефедеральной инициативной группы, которая имеет право приступить к сбору подписей в поддержку плебисцита. Инициаторами мероприятия стали представители алтайской (КПРФ) и московской (справоросс Илья Свиридов) региональных подгрупп, зарегистрировавшие в Центризбиркоме близкие по смыслу формулировки вопросов.

Две недели назад они обратились к другим зарегистрированным региональным подгруппам с призывом объединить усилия по подготовке референдума. Всего ЦИК одобрил пять разных формулировок одного и того же вопроса. Но по закону о референдуме для создания общефедеральной группы требуется зарегистрировать инициативные подгруппы минимум в 43 регионах, причем по сходным вопросам в одном регионе можно регистрировать только одну подгруппу. Участники собрания планируют определить один вопрос, который и будет вынесен на референдум.

Центризбирком не ответил на запрос «Ведомостей» о точном количестве инициативных групп, зарегистрированных в регионах по каждой из пяти одобренных им формулировок. По подсчетам самих инициаторов, таких групп уже почти 70.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике