Новым губернатором Петербурга станет давний знакомый Путина

Давний знакомый президента Александр Беглов (на фото слева) сменит на должности губернатора Петербурга еще одного давнего знакомого Путина – Георгия Полтавченко (на фото справа) Михаил Метцель / ТАСС

Президент Владимир Путин в среду, как сообщил официальный сайт Кремля, принял отставку «по собственному желанию» губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко и назначил временно исполняющим Александра Беглова, занимавшего до сих пор пост полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). Полтавченко предложено возглавить совет директоров Объединенной судостроительной корпорации, сказал журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Эти кадровые решения президент довел до губернатора и полпреда на личной встрече, которая прошла в среду днем в Петербурге.

65-летний Полтавченко считается одним из ближайших соратников Путина. В 1970–1980-х гг. он служил в УКГБ по Ленинграду, в 1990-х – в налоговых органах в Петербурге (Путин в то время работал в петербургской мэрии). После избрания Путина президентом в 2000 г. Полтавченко оказался в числе первых семи полпредов и в этом качестве проработал в Центральном федеральном округе (ЦФО) 11 лет. В августе 2011 г., после перехода губернатора Петербурга Валентины Матвиенко в Совет Федерации, президент Дмитрий Медведев предложил на ее место Полтавченко, который и был утвержден городским парламентом. А в 2014 г. Полтавченко прошел через прямые выборы, получив 79,3% голосов. Правда, та кампания была лишена конкуренции, поскольку самый сильный оппонент губернатора, депутат Госдумы от «Справедливой России» Оксана Дмитриева, не смог пройти муниципальный фильтр.

62-летний Беглов тоже знаком с Путиным со времен его работы в мэрии, а пост врио главы Петербурга занимает уже второй раз: в 2003 г., когда губернатор Владимир Яковлев был назначен вице-премьером федерального правительства, Беглов как его заместитель исполнял эти обязанности в течение трех месяцев до избрания новым главой города Матвиенко (она за несколько месяцев до тех выборов была назначена полпредом президента в СЗФО). В 2004–2012 гг. Беглов возглавлял контрольное управление президента, а после возвращения Путина в Кремль переквалифицировался в полпреды: сначала – в ЦФО, а с декабря 2017 г. – в СЗФО. Таким образом, Беглов стал уже третьим подряд губернатором Петербурга, который пришел на эту должность с поста полпреда президента.

О том, что судьба Полтавченко, срок губернаторских полномочий которого истекал осенью 2019 г., оказалась под вопросом, говорил на прошлой неделе «Ведомостям» бывший федеральный чиновник. По его словам, сам губернатор планировал идти на новый срок, но это было еще до сентябрьских выборов, на которых два действующих губернатора выборы проиграли, а еще один с них снялся перед вторым туром.

Это личное решение президента, сказал другой бывший федеральный чиновник: «Беглова и переводили полпредом в СЗФО с расчетом на будущее губернаторство». Еще летом Полтавченко менять не собирались, отмечает человек, близкий к администрации президента: «Однако у него низкий рейтинг, выборы он бы не выиграл».

Электоральные перспективы Полтавченко, если бы он пошел на выборы, действительно были средние, соглашается политолог Михаил Виноградов: «Прошлые выборы губернатора прошли не слишком чисто, и еще один скандал был для федеральной власти ни к чему. На него следовало бы идти только в случае глубокой внутренней убежденности в том, что это единственно верная кандидатура, а такой убежденности не сформировалось». Отставка Полтавченко обсуждалась давно, а в ситуации, когда люди раздражены по отношению к власти, их раздражение конкретно против Полтавченко могло привести к скандалу на выборах, а этого Кремль не хочет, рассуждает политолог Николай Петров: «Пенсионная реформа и провалы на выборах в сентябре только усугубили ситуацию». Беглов – свой для Петербурга, при этом не раздражает влиятельные кланы, добавляет эксперт: «В Петербурге слишком много друзей президента, у них разные интересы, поэтому найти фигуру, которая бы устраивала всех, довольно сложно. Беглов как раз такой – он человек из администрации президента и равноудаленный от основных кланов. Можно не бояться, что начнется межклановая война: поскольку ему уже 62 года, скорее всего этот вариант ненадолго. При этом он надежный, испытанный и лояльный».

Полтавченко не был хорошим публичным политиком, хотя у него, вероятно, с точки зрения президента, были свои административные достоинства, говорит политолог Григорий Голосов: «Однако сейчас электоральная ситуация меняется и президентская администрация исходит из того, что губернатор должен быть публичным политиком. Полтавченко не умеет вести избирательные кампании, результаты выборов в городе всегда хуже общероссийских – это воспринимается как серьезный недостаток». Беглов тоже непубличный политик, но если у человека нет репутации, то ее можно создать, а для избирателей новые лица – часто лучше, резюмирует эксперт.

Опытный бюрократ и давний знакомый Путина. Чем известен новый губернатор Петербурга