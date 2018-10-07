На парламентских выборах в Латвии победила партия Нила Ушакова

Избирательная кампания партии «Согласие», мэр Риги Нил Ушаков (справа) на баннере Ints Kalnins / REUTERS

На выборах в сейм Латвии вновь победила партия мэра Риги Нила Ушакова «Согласие», свидетельствуют данные центральной избирательной комиссии страны. По данным ЦИК, партия Ушакова набрала 19,8% голосов. Социал-демократическая партия «Согласие» пользуется поддержкой русскоязычного населения Латвии. На прошлых выборах в 2014 г. она набрала 23,26%, также заняв первое место.

Парламентские выборы в республике проходили в субботу, за 100 депутатских мест в парламенте боролись 16 политических партий. Явка, по данным латвийского ЦИК, составила 54,6%.

Второе место заняла центристская партия KPV LV, получившая 14,25% голосов, следом идет Новая консервативная партия с 13,59%. В сейм проходят также объединение партий «Движение «За!» (12,04%), национальное объединение «Все — Латвии» (11,01%), Союз «зеленых» и крестьян (9,91%) и «Новое единство» (6,69%).

Как могут распределиться мандаты в 13-м сейме ЦИК Латвии еще не подсчитал результаты голосования на нескольких зарубежных участках, в основном в США, Великобритании и Ирландии, пишет агентство LETA, однако, по предварительным данным, мандаты в 13-м сейме распределятся следующим образом:

— «Согласие» может получить 24 места в парламенте;

— Новая консервативная партия — 16 мест;

— KPV LV — 15 мест;

— «Движение «За!» — 13 мест;

— «Все — Латвии» — 13 мест;

— Союз «зеленых» и крестьян — 11 мест;

— «Новое единство» — 8 мест.

Больше всего «плюсов» на выборах набрал кандидат от «Согласия» на пост премьера Латвии Вячеслав Домбровский. Его имя в бюллетенях отметили 34 000 избирателей, а вычеркнули 1300 человек. Латвийские избиратели по желанию могут ставить в бюллетенях плюсы напротив фамилий кандидатов, которых они особенно поддерживают, или, наоборот, вычеркивать тех, кому не хотели бы отдавать голос.

На втором месте после Домбровского идет Артусс Кайминьш от KPV LV. Он получил около 21 000 «плюсов», а вычеркнули его 1200 избирателей. В списках Новой консервативной партии около 20 000 «плюсов» получил Янис Борданс, почти тысячу раз его вычеркнули из списка.

Президент Латвии должен предоставить «Согласию» возможность сформировать новое правительство, считает лидер партии Нил Ушаков. «Учитывая раздробленность нового сейма, создание какой-либо работоспособной коалиции без голосов “Согласия” и наших избирателей будет невозможно в целом», — написал он в Faceboоk. По мнению Ушакова, правительство из пяти-шести партий с разными ценностями не сможет нормально функционировать. Ушаков отметил, что «Согласие» — единственная партия, за которую голосуют «избиратели вне зависимости от родного языка».

Президент Латвии Раймонд Вейонис планирует в течение двух недель начать консультации о кандидате на пост премьер-министра страны, сообщает латвийское агентство LETA со ссылкой на президентскую канцелярию. Президент выразил надежду, что партии за это время смогут договориться и сформулировать общее предложение в интересах общества. Вейонис отметил, что из-за большого числа партий, прошедших в парламент, формирование правительства будет сложным.