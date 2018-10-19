Приморскому коммунисту предложены высокие посты за отказ от выборов
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Администрация президента предложила лидеру КПРФ Геннадию Зюганову обдумать назначение кандидата в губернаторы Приморского края Андрея Ищенко на пост сенатора или вице-губернатора в обмен на его отказ от участия в новых выборах 16 декабря. Об этом рассказали «Ведомостям» собеседник, близкий к администрации, и человек в окружении Ищенко. По словам последнего, назначение состоится, если врио приморского губернатора Олег Кожемяко выиграет выборы. «Кожемяко – это кандидат от президента, противостоять такой воле коммунисты не могут», – добавляет человек, близкий к администрации. Но решение пока не принято, оговариваются оба собеседника.
Сейчас в Приморье находится начальник управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев, говорит еще один человек, близкий к администрации: «Приморье может быть «упаковано в пакет» [договоренностей]: в частности, могут быть дополнительные гарантии [членам КПРФ] – мэру Новосибирска Анатолию Локотю, губернатору Иркутской области Сергею Левченко – и другие предложения. Если они согласятся на сделку без больших гарантий в будущем, то можно считать, что они Приморье подарили».
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}