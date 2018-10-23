Швейцария объяснила, почему Абрамович не получил вид на жительство

Суд отклонил просьбу Абрамовича Matt Dunham / AP

Верховный суд Швейцарии снял ограничение на распространение информации о том, почему полиция страны возражала против одобрения заявки Романа Абрамовича на получение вида на жительство. Ранее российский бизнесмен просил не делать эту информацию публичной, утверждая, что это нанесет вред его репутации. Суд отклонил его просьбу, сообщает Bloomberg.

Абрамович попросил выдать ему вид на жительство в Швейцарии в 2017 г., но в середине того же года отозвал заявку. Причины этого шага оставались неизвестны в том числе потому, что суд временно запретил газете Tribune de Geneve обнародовать их. 21 сентября 2018 г. суд отказал Абрамовичу в просьбе запретить распространение информации по этому делу (решение было выдано только сторонам процесса), и газета опубликовала статью, в которой ссылалась на представителей Федеральной полиции Швейцарии, которые предостерегли миграционные органы страны от одобрения заявки.

Во вторник был обнародован текст решения Верховного суда. В нем сообщается, что полиция предупреждала: Абрамович «подозревается в отмывании денег» и «предположительно связан с преступными организациями». Поэтому предоставление ему вида на жительство в Швейцарии будет «представлять угрозу общественной безопасности», а также создаст «репутационный риск для Швейцарии», писали полицейские.

Адвокат Абрамовича Даниель Гласл опроверг такие предположения. «Любые предположения о том, что Абрамович занимался отмыванием денег или связан с преступными организациями, абсолютно ложны. Абрамовичу никогда не предъявлялись обвинения в участии в отмывании денег, у него нет судимости», – приводит Bloomberg заявление адвоката.

После неудачи в Швейцарии Абрамович испытал проблемы в Великобритании: весной этого года он не приехал на матч своего клуба «Челси», поскольку его виза инвестора истекла, а британские власти задержали выдачу новой. СМИ сообщали, что для ее получения ему придется подтвердить легальность инвестированных им в британские активы средств. Незадолго до этого британское правительство пообещало проанализировать, на каких основаниях были ранее выданы визы сотням богатых россиян. Лондонская недвижимость в этом веке стала местом безопасного вложения средств для коррумпированных автократов и бизнесменов с сомнительными капиталами со всего мира, утверждают критики. В рамках борьбы с сомнительными деньгами Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании в этом году впервые направило живущей в стране иностранке запрос об имуществе неустановленного происхождения.

После задержки с выдачей британской визы Абрамович обратился с заявлением о предоставлении гражданства к властям Израиля и получил его в конце мая.