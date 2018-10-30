Трамп возводит на границе с Мексикой «живую стену» из 5000 военных

К американской границе движутся два каравана с мигрантами из Гондураса и Сальвадора, которые, по мнению президента США Дональда Трампа, представляют угрозу национальной безопасности Rebecca Blackwell / AP

США намерены отправить более 5000 военных на границу с Мексикой, сообщил в понедельник вечером Пентагон. Это решение связано с тем, что к американской границе движутся два каравана с мигрантами из Гондураса и Сальвадора, которые, по мнению президента США Дональда Трампа, представляют угрозу национальной безопасности. В двух караванах сейчас находятся более 6000 человек, сообщает The Military Times со ссылкой на командующего Северного командования Вооруженных сил США Терренса О’Шонесси. Ранее Трамп заявил, что среди них много «плохих парней» и «бандитов», в том числе с Ближнего Востока. «Это вторжение в нашу страну, и наши военные ждут вас!» – написал он в понедельник в своем Twitter.

В приграничных регионах США уже находятся более 2000 военнослужащих Национальной гвардии, на прошлой неделе было объявлено о планах разместить там еще 800 военных. Однако в рамках новой операции «Верный патриот» их количество до конца этой недели будет увеличено до 5200 – по подсчетам The Wall Street Journal (WSJ), это превышает совокупную численность американских контингентов в Ираке и Сирии. Большая часть из них отправится в Техас, Аризону и Калифорнию, многие будут вооружены, цитирует О’Шонесси BBC News. По его словам, там будут размещены инженерный корпус сухопутных войск, подразделения военной полиции, стратегический воздушный транспорт и три вертолетные роты среднего класса, оснащенные новейшими технологиями. Они обеспечат прибытие сотрудников таможенной и пограничной службы США в труднодоступные места.

Военная полиция и инженеры будут помогать пограничным службам, а также строить заграждения и устанавливать палатки для прибывающих мигрантов, поясняет Reuters. «Мы не будем строить ничего серьезного и тратить на это сотни миллионов долларов – у нас будут палатки. Они будут хорошие, а если кто-то не получит права на убежище, пускай уезжает», – сказал Трамп в интервью Fox News. Таким образом, военные должны будут следить за тем, чтобы мигранты не покидали палаточные городки до окончания юридической процедуры.

Трамп искусственно раздувает тему миграции в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в конгресс, полагают американские СМИ и эксперты. Серьезной проблемой нелегальную миграцию считают 75% республиканцев и только 19% демократов, свидетельствуют данные сентябрьского опроса Pew Research. «До выборов осталась всего неделя, в этом все дело. Нет никакого вторжения. Не о чем беспокоиться», – считает ведущий новостей на Fox News Шепард Смит. При этом эксперты критикуют Трампа за использование военнослужащих в политических целях. «Когда Трамп размещает войска из-за несуществующей угрозы, это значит, что войска не тренируются и не готовятся к возможной реальной угрозе», – цитирует WSJ директора исследовательского центра «VoteVets» Уилла Фишера. «Странно, что президент противопоставляет самую сильную армию в мире группе уязвимых мигрантов, [находящихся] в поисках убежища», – согласен Кевин Эпплбай из Центра миграционных исследований (цитата по The New York Times). Сам Трамп подчеркивает, что его инициатива связана не с выборами, а с давней уверенностью в том, что среди мигрантов скрывается большое число преступников.

Одним из главных предвыборных обещаний Трампа было строительство стены на границе США и Мексики для пресечения нелегальной миграции и сокращения наркотрафика. По замыслу президента она должна протянуться на 1000 миль (1609 км), тем самым закрыв бреши, которые остались после аналогичного проекта Джорджа Буша-младшего, напоминает ТАСС. В августе этого года Трамп объявил, что возведение стены уже началось, однако споры по поводу строительства и его финансирования не утихают до сих пор.

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