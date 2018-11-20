США раскрыли секретную ирано-российскую схему поставок нефти в Сирию

Власти США заявляют, что Россия помогала Ирану продавать нефти в Сирию. Однако в описанной ими схеме много непонятного Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin

США сообщили, что раскрыли ирано-российскую схему поставок нефти в Сирию. С помощью продажи нефти осуществляется финансовая поддержка режима Башара Асада и террористических организаций «Хезболла» и «Хамас», говорится в сообщении министерства финсов США.

Россия в этой схеме играет роль посредника, помогающего поставить нефть в Сирию, утверждает ведомство. В частности, в сообщении минфина США упоминается федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) «Промсырьеимпорт» — учреждение, подведомственное Министерству энергетики России. Другие «критически важные участники» этой схемы — это гражданин Сирии Мохаммед Амер Альшвики и его компания, названная в заявлении минфина США Global Vision Group, которая базируется в России.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», Альшвики является совладельцем ООО «Глобальные концепции групп». Ему принадлежит 50%, столько же у еще одного физического лица — Нассера Альсохни Фираса. Компания была зарегистрирована в ноябре 2016 г. Основным видом ее дейтельности значится производство электроэнергии.

Как утверждает OFAC, Global Vision Group сотрудничала с «Промсырьеимпортом», чтобы помогать иранской госкомпании National Iranian Oil Company (NIOC) поставлять иранскую нефть в Сирию. Для этого Global Vision Group использовала несколько судов, многие из которых были застрахованы европейскими компаниями. Начиная как минимум с 2014 г., эти корабли отключали автоматическую идентификационную систему, чтобы скрыть поставки нефти в Сирию. Чтобы помочь Сирии оплачивать эту нефть и скрыть платежи, центробанк Ирана отправлял деньги в зарегистрированный в России «Мир бизнес банк» (100%-ная «дочка» крупнейшего банка Ирана Bank Melli Iran) через иранскую Tadbir Kish Medical and Pharmaceutical. «Несмотря на ссылку на гуманитарный характер своей работы в названии, Tadbir Kish регулярно использовалась для незаконных платежей в рамках этой нефтяной схемы», — пишет минфин США. Полученные из Ирана деньги Global Vision Group переводила «Промсырьеимпорту», который и оплачивал поставки нефти в Сирию.

Минфин США Схема поставки нефти

По мнению властей США, от России с Альшвики взаимодействовал заместитель гендиректора «Промсырьеимпорта» Андрей Догаев. В пресс-релизе американского минфина даже есть их совместная фотография. Также Догаев тесно сотрудничал с заместителем председателя центробанка Ирана Хоссейном Ягохоби и координировал продажу иранской нефти в Сирию, считают власти США. В рамках схемы в Сирию были поставлены миллионы баррелей нефти, также «миллионы долларов были переведены от ЦБ Ирана на счет Альшвики в "Мир бизнес банке"», утверждает минфин США.

Управление минфина США по контролю над иностранными активами (OFAC) ввело санкции против всех выявленных участников схемы: Global Vision Group и Альшвики, «Промсырьеимпорта» и Догаева, Tadbir Kish Medical and Pharmaceutical и «Мир бизнес банка», который 5 ноября уже подпал под американские санкции против Ирана как «дочка» Bank Melli. Под те санкции попали экспортные поставки иранской нефти, а также более 700 банков, включая ЦБ Ирана, компаний и физических лиц.

Борьба со сложной схемой «Сегодня мы принимаем действия против сложной схемы Ирана и России, которая используется для укрепления режима Асада и получения средств для иранской злонамеренной деятельности, — приводятся в сообщении слова министра финансов США Стивена Мнучина. — США намерены оказывать финансовое давление на Иран, Россию и других за их усилия по укреплению авторитарного режима Асада, а также намерены подрывать спонсирование иранским режимом террористических организаций»

«Промсырьеимпорт» был основан в 1936 г. для специализированной торговли сырьевыми товарами, сообщается на его сайте. В прошлом году «Промсырьеимпорт» был уполномочен правительством осуществлять сделку по покупке иранской нефти в обмен на товары. В конце октября «Промсырьеимпорт» приобрел у государственной «Зарубежнефти» дочернее предприятие «ЗН-Восток» — оператора добывающих проектов в Иране, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Это произошло за несколько дней до ожидаемых санкций США в отношении Ирана. «Зарубежнефть» была единственной российской компанией, получившей контракт в Иране.

Альшвики также играл важную роль в передаче крупных сумм – «банкнот на сотни миллионов долларов США» — союзникам Ирана, таким как находящиеся под американскими санкциями организации «Хезболла» и «Хамас», утверждает минфин США. В пресс-релизе приведена фотография Альшвики , где перед ним на полу лежит гора из пачек с долларами. Используя центробанк Сирии, Альшвики координировал денежные переводы Мухаммеду Касиру, который возглавляет в «Хезболле» подразделение, организующее передачу оружия и технологий из Сирии в Ливан. В мае США ввели санкции против Касира за его работу на «Хезболлу». Режим Асада также способствовал переводу сотен миллионов долларов иранскому Корпусу стражей Исламской революции для поддержки «Хезболлы» и «Хамаса». Санкции США запрещают оказание материальной поддержки режиму Асада, включая поставки нефти, и террористическим организациям.