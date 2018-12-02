Россия пообещала асимметричный ответ на запрет въезда россиян на Украину
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Украина в пятницу запретила въезд в страну граждан России – мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. Президент Петр Порошенко, сообщивший об этом в своем Twitter, объяснил такую меру желанием не давать Москве возможности «формировать в Украине отряды «частных» армий, которые на самом деле являются представителями Вооруженных сил России». Позже представитель Госпогранслужбы Украины уточнил, что въезд по гуманитарным соображениям – на похороны или в связи с болезнью родственника, – а также по дипломатическим паспортам и для персонала транспортных средств будет разрешен. Впрочем, документов, регламентирующих этот процесс и устанавливающих сроки ограничений, формально введенных в связи с объявлением на Украине военного положения, в пятницу опубликовано не было.
Представитель российского МИДа Мария Захарова в тот же день заявила, что Россия не будет отвечать зеркальными мерами. В субботу эту позицию подтвердил на пресс-конференции в Аргентине и президент Владимир Путин: «Мы никаких ограничений в отношении граждан Украины вводить не будем. Более того, мы, наоборот, пойдем по пути либерализации пребывания граждан Украины на нашей территории и либерализации получения ими российского гражданства, если кто-то из них этого хочет».
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