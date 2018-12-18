Политика / Безопасность и право

Расходы Минобороны на вооружения будут стабильными до 2021 года

Наиболее дорогостоящие программы переносятся на следующее десятилетие
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Россия в ближайшие три года сохранит прежний уровень расходов на вооружения для Министерства обороны, заявила во вторник перед коллегией военного ведомства замминистра Татьяна Шевцова. «Пока гособоронзаказ спланирован в тех же объемах. То есть на 2019–2021 гг. гособоронзаказ и поставка вооружений спланированы в том объеме, в котором были в 2018 г. После 2021 г. будет постепенное снижение гособоронзаказа на предприятиях», – цитирует Шевцову телеканал «Россия 24». В денежном выражении эти расходы, по ее словам, составят более 1,5 трлн руб., или около 50% всех расходов Минобороны. В них входят собственно закупки вооружений, расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также работы по модернизации и заводскому ремонту имеющихся вооружений.

На самой коллегии Минобороны президент Владимир Путин главным приоритетом 2018 г. назвал «дальнейшее укрепление боевого потенциала стратегических ядерных сил». Говоря о возможном выходе США из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), президент назвал этот шаг опасным, но заявил, что в 1987 г. СССР, подписав договор, пошел на одностороннее разоружение. Обвинения США в адрес России в нарушении ДРСМД он назвал необоснованными и добавил, что превратить в ответ на действия США имеющиеся крылатые ракеты в сухопутные России не составит большого труда.

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