Президент США готов объявить о выводе американских войск из Сирии
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Президент США Дональд Трамп в среду подтвердил появившиеся в тот же день в американских СМИ сообщения о планах вывода войск из Сирии. «Мы победили ИГИЛ (запрещено в России. – «Ведомости») в Сирии, для меня [эта задача] была единственной причиной быть там во время президентства Трампа», – написал он в своем Twitter. Вслед за этим пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс официально объявила о том, что операция против ИГИЛ в Сирии вступает в новый этап, но не уточнила, идет ли речь о полном выводе войск.
По сведениям The Wall Street Journal (WSJ), американские представители начали информировать своих союзников из числа сирийских курдов в северо-восточной Сирии о планах начать немедленный вывод американских войск. Этот шаг, по мнению издания, стал следствием того, что на прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил начать военную операцию против сирийских курдов. По данным WSJ, Сирийским демократическим силам (СДС), которые составляют основу сухопутной группировки, действующей против ИГИЛ на северо-востоке страны, помогает около 2000 американских военных. За последние недели СДС добились успехов в ликвидации последнего крупного анклава ИГИЛ на границе Ирака и Сирии. Однако, напоминает издание, советники Трампа в сфере национальной безопасности убедили ранее президента сохранять военное присутствие в Сирии для давления на Иран.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}