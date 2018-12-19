Президент США готов объявить о выводе американских войск из Сирии

Но на практике может получиться, как у России, – какая-то их часть останется

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













За последние недели СДС добились успехов в ликвидации последнего крупного анклава ИГИЛ на границе Ирака и Сирии Rodi Said/REUTERS

Президент США Дональд Трамп в среду подтвердил появившиеся в тот же день в американских СМИ сообщения о планах вывода войск из Сирии. «Мы победили ИГИЛ (запрещено в России. – «Ведомости») в Сирии, для меня [эта задача] была единственной причиной быть там во время президентства Трампа», – написал он в своем Twitter. Вслед за этим пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс официально объявила о том, что операция против ИГИЛ в Сирии вступает в новый этап, но не уточнила, идет ли речь о полном выводе войск.

По сведениям The Wall Street Journal (WSJ), американские представители начали информировать своих союзников из числа сирийских курдов в северо-восточной Сирии о планах начать немедленный вывод американских войск. Этот шаг, по мнению издания, стал следствием того, что на прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил начать военную операцию против сирийских курдов. По данным WSJ, Сирийским демократическим силам (СДС), которые составляют основу сухопутной группировки, действующей против ИГИЛ на северо-востоке страны, помогает около 2000 американских военных. За последние недели СДС добились успехов в ликвидации последнего крупного анклава ИГИЛ на границе Ирака и Сирии. Однако, напоминает издание, советники Трампа в сфере национальной безопасности убедили ранее президента сохранять военное присутствие в Сирии для давления на Иран.