Навальный обвинил сенатора Клишаса в использовании незадекларированного имущества

С начала 2000-х гг. Клишас был сначала председателем совета директором, а затем президентом «Норникеля» Евгений Разумный / Ведомости

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный обвинил члена Совета Федерации от Красноярского края Андрея Клишаса в использовании незадекларированного участка земли в «Горках-2» на Рублевском шоссе. По версии Навального, на этом участке расположены псарни.

По соседству с этим участком расположены два участка, которые Клишасом задекларированы. Навальный считает, что участок с псарнями также находится в пользовании сенатора и должен быть указан в его декларации. «По документам это вовсе не клишасовская усадьба, а земля их ТСЖ… Эти пять с лишним тысяч метров должны быть указаны у него "в пользовании". А они не указаны», – говорится в расследовании.

«Ведомости» убедились, что в Росреестре участок, на котором предположительно расположены псарни, оформлен на ТСЖ «Периметр».

Еще один участок, о котором пишет Навальный, находится в Истринском районе. Его площадь – 7,5 га. Он задекларирован Клишасом. Но на спутниковых снимках на этом участке виден дом. По оценкам Навального, площадь дома – не меньше 9000 кв. м. Однако на сайте Росреестра сведений о жилом доме на этом участке «Ведомостям» обнаружить не удалось.

Адвокат Содружества земельных адвокатов Денис Литвинов пояснил «Ведомостям»: «Если дом не зарегистрирован в Росреестре, это может означать, что его строительство еще не завершено. За тем, чтобы право собственности на дома как объекты недвижимости вовремя вносилось в реестр, наблюдают органы земельного надзора. Как правило, они отсматривают объекты на спутниковых снимках, ориентируясь на то, что дом должен строиться в среднем не дольше трех лет. Если дом на спутниковых снимках есть больше, чем три года, но не зарегистрирован, органы земельного надзора могут передать сведения о нем в налоговую инспекцию, и владельцу в суде придется доказывать, что дом все еще не закончен. С момента регистрации дома в Росреестре дом становится объектом налогообложения в соответствии с кадастровой стоимостью».

По словам Литвинова, обычная ставка ежегодного налога на имущество физических лиц – 0,1-0,3% от кадастровой стоимости жилья. Дома стоимостью больше 300 млн руб. облагаются повышенной ставкой налога как объекты роскоши – 2% от стоимости.

Однако, судя по спутниковым снимкам в Google Earth, не зарегистрированный Росреестре дом на Истринском водохранилище был построен довольно давно. Он начал строиться в 2012 г. В 2014-2015 гг. вокруг сооружения уже не было видно признаков стройки.

Кроме того, Навальный в расследовании предполагает, что Клишас через ООО «Русская традиция» может контролировать офшор Greahung United C. A., зарегистрированный на Британских Виргинских островах. Гендиректором ООО «Русская традиция», согласно данным «СПАРК-Интерфакса», значится Эдуард Еремян, которого Навальный называет «близким» к Клишасу. А на офшор Greahung United якобы зарегистрирован автомобиль Maybach, которым, по утверждению Навального, пользуется Клишас. В декларации Клишаса указан другой автомобиль – «Ягуар XJ», которым владеет супруга сенатора.

«Ведомостям» не удалось установить прямой связи между этим офшором и Клишасом, а также то, что Maybach оформлен на этот офшор.

С начала 2000-х гг. Клишас был сначала председателем совета директоров, а затем президентом «Норникеля». В 2012 г. он стал представителем Красноярского края в Совете Федерации, где возглавляет комитет по конституционному законодательству.

Клишас – один из авторов нашумевших законопроектов, внесенных в Госдуму в декабре. В частности, он внес поправки о введении административного наказания за распространение в СМИ и интернете заведомо ложных новостей, за публикацию в интернете информации, которая в неприличной форме выражает неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам России, Конституции и органам госвласти. Также Клишас внес поправки о регулировании работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной сети: законопроект предусматривает создание инфраструктуры, способной обеспечить работу российских интернет-ресурсов при невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным серверам.

В декларации Клишаса за 2017 г. указано, что в его собственности находятся земельный участок и дом в Швейцарии; семь участков для индивидуального жилищного строительства, участок для ведения личного подсобного хозяйства, участок для садоводства, а также три дома и две квартиры в России.

Сам Клишас заявил РБК: «У меня много чего есть из того, о чем он пишет, и даже больше намного. Но у меня в собственности нет ни Maybach, ни офшорных фирм. Все заработано законно, налоги уплачены».

Отвечая на запрос «Ведомостей», сенатор подчеркнул, что все его имущество должным образом задекларировано. «Не секрет, что я достаточно состоятельный человек, еще до прихода в Совет Федерации мною декларировался доход в несколько десятков миллионов долларов, с которого, соответственно, были уплачены все налоги», – сказал Клишас. Он добавил, что не собирается обращаться в суд: «У меня нет никаких претензий к автору расследования, кроме того, конечно, что мое состояние было несколько приуменьшено».