Под завалами дома в Магнитогорске остаются три человека

В МЧС не исключают, что их список может пополниться

Евгений Бочкарев / ТАСС

Число жертв обрушения одного из подъездов жилого дома в Магнитогорске возросло до 38 человек, передает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управления МЧС. В их числе шестеро детей. Неизвестной на данный момент остается судьба трех человек, но в ведомстве не исключают, что списки находившихся в доме утром 31 декабря, когда произошла трагедия, могут быть неполными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя спасателей. В МЧС обещают не прекращать поисковые работы до тех пор, пока завалы не будут полностью разобраны. Спасатели отмечают, что угроза обрушения конструкций по-прежнему сохраняется.

На данный момент родственники опознали 22 погибших, в том числе троих детей. Завтра в Магнитогорске пройдут похороны шестерых погибших, сообщается в Telegram-канале губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Еще девять погибших будут похоронены 5 января и один – 7 января.

Власти Челябинской области утвердили размеры выплат семьям погибших и пострадавшим в результате ЧП. Семьи погибших получат по 1 млн руб. Пострадавшие, чьему здоровью был нанесен тяжкий вред, получат по 400 000 руб., легкий – по 200 000 руб.

Состояние пострадавших при обрушении конструкций дома остается стабильным, передает «Интерфакс» со ссылкой на региональный минздрав. Сейчас в больницах Магнитогорска остаются трое человек. Находившийся в реанимации подросток переведен в обычную палату. Пострадавшую в результате ЧП женщину планируют выписать завтра, еще одного пострадавшего – мужчину – через 2–3 дня, отмечает «РИА Новости» со ссылкой на главного хирурга города Петра Гришина. Еще двое пострадавших находятся в больницах Челябинска и Москвы.

Один из подъездов 10-этажного жилого дома в Магнитогорске обрушился в ночь на 31 декабря. В качестве приоритетной версии происшедшего Следственный комитет рассматривает взрыв бытового газа.