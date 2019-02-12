Политика / Международная жизнь
Статья опубликована в № 4753 от 13.02.2019 под заголовком: Испанский суд оценит каталонскую независимость

Начинается суд над провозгласившими независимость от Испании лидерами Каталонии

Он может привести к обострению обстановки в этой испанской автономии
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В Мадриде во вторник начался судебный процесс по делу каталонских сепаратистов. Перед судом предстанут 12 человек, в том числе бывший вице-президент Каталонии Ориол Жункерас и бывший председатель парламента автономии Карме Форкадель. Девять обвиняемых уже провели несколько месяцев в предварительном заключении, трое находились на свободе под залогом, напоминает BBC News. Они обвиняются в организации мятежа и массовых беспорядков, а также растрате государственных средств для организации незаконного референдума, им грозит до 25 лет лишения свободы. Семь других лидеров сепаратистского движения, в том числе бывший президент женералитата (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон, скрываются от правосудия за границей.

У здания суда проходят выступления сторонников и противников независимости, дежурят сотни полицейских, передает BBC News. Акции протеста начались еще в воскресенье, сторонники независимости обещают устраивать митинги в течение всего времени, пока будут продолжаться судебные заседания, передает Deutsche Welle (DW). Европейские СМИ называют этот судебный процесс самым важным со времен установления в Испании демократии в 1975 г. после смерти генерала Франко.

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Комментарии
y.rerikh
08:44 13.02.2019
Вам доктор нужен, а испанцы сами разберутся
11
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