Начинается суд над провозгласившими независимость от Испании лидерами Каталонии

Он может привести к обострению обстановки в этой испанской автономии

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Акции протеста начались еще в воскресенье, сторонники независимости обещают устраивать митинги в течение всего времени судебных заседаний Albert Gea / REUTERS

В Мадриде во вторник начался судебный процесс по делу каталонских сепаратистов. Перед судом предстанут 12 человек, в том числе бывший вице-президент Каталонии Ориол Жункерас и бывший председатель парламента автономии Карме Форкадель. Девять обвиняемых уже провели несколько месяцев в предварительном заключении, трое находились на свободе под залогом, напоминает BBC News. Они обвиняются в организации мятежа и массовых беспорядков, а также растрате государственных средств для организации незаконного референдума, им грозит до 25 лет лишения свободы. Семь других лидеров сепаратистского движения, в том числе бывший президент женералитата (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон, скрываются от правосудия за границей.

У здания суда проходят выступления сторонников и противников независимости, дежурят сотни полицейских, передает BBC News. Акции протеста начались еще в воскресенье, сторонники независимости обещают устраивать митинги в течение всего времени, пока будут продолжаться судебные заседания, передает Deutsche Welle (DW). Европейские СМИ называют этот судебный процесс самым важным со времен установления в Испании демократии в 1975 г. после смерти генерала Франко.