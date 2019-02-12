Начинается суд над провозгласившими независимость от Испании лидерами Каталонии
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
В Мадриде во вторник начался судебный процесс по делу каталонских сепаратистов. Перед судом предстанут 12 человек, в том числе бывший вице-президент Каталонии Ориол Жункерас и бывший председатель парламента автономии Карме Форкадель. Девять обвиняемых уже провели несколько месяцев в предварительном заключении, трое находились на свободе под залогом, напоминает BBC News. Они обвиняются в организации мятежа и массовых беспорядков, а также растрате государственных средств для организации незаконного референдума, им грозит до 25 лет лишения свободы. Семь других лидеров сепаратистского движения, в том числе бывший президент женералитата (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон, скрываются от правосудия за границей.
У здания суда проходят выступления сторонников и противников независимости, дежурят сотни полицейских, передает BBC News. Акции протеста начались еще в воскресенье, сторонники независимости обещают устраивать митинги в течение всего времени, пока будут продолжаться судебные заседания, передает Deutsche Welle (DW). Европейские СМИ называют этот судебный процесс самым важным со времен установления в Испании демократии в 1975 г. после смерти генерала Франко.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}