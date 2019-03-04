Сенат США может отменить решение Трампа о введении ЧП для строительства стены
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Сенат США, контролируемый республиканцами, может принять резолюцию об отмене чрезвычайного положения (ЧП), введенного президентом-республиканцем Дональдом Трапом в середине февраля. В понедельник против решения Трампа выступил сенатор-республиканец Рэнд Пол, и, таким образом, против инициативы президента намерено проголосовать большинство из 100 сенаторов – четыре республиканца и все 47 демократов. На прошлой неделе аналогичная резолюция уже была одобрена палатой представителей.
Согласно Национальному закону о чрезвычайных ситуациях от 1976 г. после одобрения обеими палатами резолюция отправится на подпись президенту. Трамп уже пообещал впервые за свое президентство воспользоваться правом вето. Чтобы преодолеть его, конгрессу потребуется набрать уже две трети голосов в каждой из палат, но при нынешнем раскладе сил это крайне маловероятно, пишут американские СМИ. Впрочем, помимо конгресса, декларация о ЧП может быть отменена и решением Верховного суда.
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