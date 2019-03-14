Британский парламент проголосовал за перенос Brexit

Третье голосование по своему варианту соглашения Мэй собирается провести всего за несколько дней до поездки на саммит ЕС 21 марта Hannah McKay / REUTERS

Британский парламент проголосовал за принятие плана премьер-министра Терезы Мэй, согласно которому выход страны из Евросоюза откладывается до 30 июня, если депутаты одобрят сделку ЕС до 20 марта. Если же к этому времени сделка одобрена не будет, то Brexit будет отложен на еще более поздний срок. За такой сценарий проголосовали 412 депутатов, против – 202. Как отмечает The Guardian, теперь британский премьер должна обратиться к ЕС с просьбой согласовать отсрочку и, скорее всего, союз эту просьбу выполнит.

До голосования по предложенному Мэй плану депутаты отказались принять четыре поправки к нему. В частности, они отказались от проведения повторного референдума по Brexit и передаче им контроля над процессом выхода из ЕС.

Накануне голосования премьер-министр Тереза Мэй использовала перспективу длительного переноса Brexit, чтобы в третий раз призвать парламент поддержать предлагаемый ею вариант выхода из ЕС. После того как накануне, 13 марта, депутаты решили, что страна не должна покидать блок без договора, премьер-министр поставила ультиматум: либо они на следующей неделе проголосуют за отвергнутое ими ранее соглашение с Брюсселем, либо Brexit может быть перенесен на много месяцев и тогда Великобритании придется участвовать в майских выборах в Европарламент. Мэй надеется, что на этот раз депутаты будут вынуждены поддержать ее сделку.

Третье голосование по своему варианту соглашения Мэй собирается провести всего за несколько дней до поездки на саммит ЕС 21 марта, где лидеры союза должны будут согласиться на отсрочку. По ее словам, там она попросит перенести дату выхода на 30 июня, но только в том случае, если парламент одобрит ее сделку. Иначе она будет вынуждена просить «гораздо более длительную отсрочку».

Такой шаг разозлил сторонников Brexit из Консервативной партии, но некоторые из них признали, что им придется проголосовать за соглашение Мэй, пишет Financial Times. «Единственный выход – чтобы [евроскептики] поддержали сделку премьер-министра, или будет хаос», – приводит издание слова одного из парламентариев.

Экономист ING Джеймс Смит в отчете назвал ультиматум Мэй «неприкрытой угрозой в адрес ее выступающих за Brexit оппонентов [из Консервативной партии]: либо они поддерживают ее сделку, либо рискуют получить длительную отсрочку в процессе Brexit, которая теоретически может привести к более мягкому исходу или невыходу из ЕС вообще». В конечном счете все «упирается в политику и, видимо, зависит от того, насколько серьезно сторонники Brexit воспримут угрозу длительной отсрочки», полагает Смит.

Председатель Европейского совета Дональд Туск 14 марта заявил, что призовет остальные страны ЕС отложить Brexit на долгий срок, чтобы у Великобритании было время «на пересмотр своей стратегии и формирование консенсуса» относительно нового подхода. Заместитель премьер-министра Ирландии Саймон Ковни не исключил, что дата Brexit может быть перенесена на конец 2020 г., пишет FT. В этом случае Великобритания должна будет участвовать в выборах в Европарламент, отметил он.

Министр финансов Филип Хэммонд, представив парламенту ухудшенные прогнозы по экономике, заявил, что одобрение соглашения о выходе из ЕС позволит правительству ослабить жесткую бюджетную политику, увеличив некоторые госрасходы или снизив налоги. Прогноз по росту ВВП на 2019 г. был снижен с 1,6 до 1,2%, на 2020 г. – остался равен 1,4%.