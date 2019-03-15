Жертвами теракта в Новой Зеландии стали десятки человек

Mark Baker / AP

Жертвами теракта на востоке Новой Зеландии стали 40 человек, сообщила премьер страны Джасинда Ардерн. Позднее число жертв выросло до 49 человек. По словам Ардерн, трое неизвестных, открывших стрельбу по верующим в двух мечетях в городе Крайстчерче, придерживаются экстремистских взглядов, однако ранее они не попадали под подозрение полиции.

Премьер назвала случившееся «беспрецедентным актом насилия» и заявила, что сегодня «один из самых мрачных дней в истории Новой Зеландии», приводит ее слова Reuters. «Сегодня мы пережили, несомненно, беспрецедентное нападение… Мои мысли и молитвы с теми, кто пострадал от стрельбы», – сказала Ардерн. «Мы, Новая Зеландия, стали мишенью <...> не потому, что потворствуем расизму или экстремизму, мы были выбраны потому, что ничего этого здесь нет», – добавила она.

В больницах Крайстчерча находятся 48 пострадавших, среди них есть дети, сообщил руководитель городского управления здравоохранения Дэвид Митс. По его словам, задействованы двенадцать операционных залов, многим пострадавшим необходимо провести несколько операций.

В одной из мечетей в момент происшествия находились около 300 человек. Жертвами стрельбы в мечети Линвуд стали десять человек, еще 30 погибли в мечети Динс-Авен. Нападение было «хорошо спланированным терактом», уточнила премьер. После стрельбы полицейские обнаружили два самодельных взрывных устройства, прикрепленных к автомобилям. Бомбы были обезврежены, сообщила Ардерн.

Власти страны повысили национальный уровень угрозы безопасности. В аэропорту Крайстчерча отменили все рейсы.

По данным полиции, теракт устроили трое вооруженных мужчин. Ранее ведомство сообщало о задержании четырех человек. Один из нападавших – Брентон Таррант – 28-летний мужчина из Австралии. Перед тем как устроить стрельбу, он опубликовал в интернете 74-страничный «манифест», объясняющий его мотивы. В нем Таррант высказывал ненависть к мигрантам и обещал устроить террористическую атаку. Происходящее он транслировал в Facebook. На видеозаписи, предположительно опубликованной нападавшим в соцсети, видно, как он в течение пяти минут расстреливает прихожан мечети, затем идет к машине, чтобы сменить оружие, и, возвращаясь, снова открывает стрельбу, пишет Reuters. После этого мужчина уезжает на автомобиле, сообщает агентство. Сейчас аккаунты нападавшего в соцсетях заблокированы.

По словам прихожанина, находившегося в момент теракта в мечети, среди нападавших был белокурый мужчина в шлеме и бронежилете. Он первым ворвался в здание, когда верующие опустились на колени для молитвы. «У него был большой пистолет ... он пришел и начал расстреливать всех в мечети», – рассказал очевидец Ахмад аль-Махмуд.

Официальный представитель полиции Майк Буш заявил, что пока полиция не установила личности погибших. Правоохранительные органы не исключают, что к преступлению могут быть причастны другие лица, передает New Zealand Herald. Полиция обратилась к жителям Крайстчерча с просьбой не покидать свои дома.

Теракт в Новой Зеландии