Политика / Безопасность и право

Жертвами теракта в Новой Зеландии стали десятки человек

Трое неизвестных расстреляли верующих в двух мечетях на востоке страны

Жертвами теракта на востоке Новой Зеландии стали 40 человек, сообщила премьер страны Джасинда Ардерн. Позднее число жертв выросло до 49 человек. По словам Ардерн, трое неизвестных, открывших стрельбу по верующим в двух мечетях в городе Крайстчерче, придерживаются экстремистских взглядов, однако ранее они не попадали под подозрение полиции.

Премьер назвала случившееся «беспрецедентным актом насилия» и заявила, что сегодня «один из самых мрачных дней в истории Новой Зеландии», приводит ее слова Reuters. «Сегодня мы пережили, несомненно, беспрецедентное нападение… Мои мысли и молитвы с теми, кто пострадал от стрельбы», – сказала Ардерн. «Мы, Новая Зеландия, стали мишенью <...> не потому, что потворствуем расизму или экстремизму, мы были выбраны потому, что ничего этого здесь нет», – добавила она.

В больницах Крайстчерча находятся 48 пострадавших, среди них есть дети, сообщил руководитель городского управления здравоохранения Дэвид Митс. По его словам, задействованы двенадцать операционных залов, многим пострадавшим необходимо провести несколько операций.

В одной из мечетей в момент происшествия находились около 300 человек. Жертвами стрельбы в мечети Линвуд стали десять человек, еще 30 погибли в мечети Динс-Авен. Нападение было «хорошо спланированным терактом», уточнила премьер. После стрельбы полицейские обнаружили два самодельных взрывных устройства, прикрепленных к автомобилям. Бомбы были обезврежены, сообщила Ардерн.

Власти страны повысили национальный уровень угрозы безопасности. В аэропорту Крайстчерча отменили все рейсы.

По данным полиции, теракт устроили трое вооруженных мужчин. Ранее ведомство сообщало о задержании четырех человек. Один из нападавших – Брентон Таррант – 28-летний мужчина из Австралии. Перед тем как устроить стрельбу, он опубликовал в интернете 74-страничный «манифест», объясняющий его мотивы. В нем Таррант высказывал ненависть к мигрантам и обещал устроить террористическую атаку. Происходящее он транслировал в Facebook. На видеозаписи, предположительно опубликованной нападавшим в соцсети, видно, как он в течение пяти минут расстреливает прихожан мечети, затем идет к машине, чтобы сменить оружие, и, возвращаясь, снова открывает стрельбу, пишет Reuters. После этого мужчина уезжает на автомобиле, сообщает агентство. Сейчас аккаунты нападавшего в соцсетях заблокированы.

По словам прихожанина, находившегося в момент теракта в мечети, среди нападавших был белокурый мужчина в шлеме и бронежилете. Он первым ворвался в здание, когда верующие опустились на колени для молитвы. «У него был большой пистолет ... он пришел и начал расстреливать всех в мечети», – рассказал очевидец Ахмад аль-Махмуд.

Официальный представитель полиции Майк Буш заявил, что пока полиция не установила личности погибших. Правоохранительные органы не исключают, что к преступлению могут быть причастны другие лица, передает New Zealand Herald. Полиция обратилась к жителям Крайстчерча с просьбой не покидать свои дома.

Теракт в Новой Зеландии

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Lupus_
09:58 15.03.2019
Больное общество
00
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