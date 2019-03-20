Великобритания хочет выйти из Евросоюза попозже
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В четверг открывается двухдневный саммит Европейского союза (ЕС), который обсудит вопрос о выходе Великобритании из состава сообщества. В среду британский премьер Тереза Мэй направила главе Европейского совета Дональду Туску письмо с просьбой продлить действие ст. 50 Лиссабонского договора, регулирующей порядок выхода королевства из ЕС, до 30 июня, сообщил официальный представитель правительства Великобритании. В то же время председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер настаивает на том, чтобы Великобритания покинула ЕС до выборов в Европарламент, намеченных на 23 мая. В любом другом случае отсрочка будет длительной и Великобритания должна будет участвовать в этих выборах, цитирует агентство Reuters официальное заявление Еврокомиссии.
Теперь Лондон должен представить Брюсселю весомые основания для отсрочки, сказал во вторник Туск в ходе встречи с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром. Тем временем ЕС продолжает готовиться к выходу без соглашения: во вторник Совет ЕС согласовал ряд документов для смягчения последствий жесткого Brexit, например в сфере рыболовства, транспорта, образовательной программы Erasmus+.
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