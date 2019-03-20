Политика / Безопасность и право

Борьба с излишними проверками бизнеса привела к их росту в полтора раза

Ситуацию сможет исправить копирование зарубежного опыта

После внедрения риск-ориентиро­ванного подхода при организации государственного контроля число проверок малого и среднего бизнеса не сократилось, а выросло. Об этом сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за соблюдением прав предпринимателей Алексей Пухов на конференции «Деловой России». По его словам, только введение в этом году моратория на проведение плановых проверок малого бизнеса позволило «снять накал» и исключить из плана проверок на 2019 г. 250 000 контрольных мероприятий (из них 20 000 – только в Москве).

По данным Генпрокуратуры, ввиду завершения трехлетних «надзорных каникул» для малого бизнеса общее количество предложенных контролерами проверок увеличилось более чем в полтора раза и составило 690 000 проверок (в 2018 г. их предлагалось провести 412 000).

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