Судьба имущества серпуховского экс-главы Шестуна решится без него

Сам Шестун несколько раз заявлял ходатайство о личном участии в заседании, но смог получить доступ к нему только по видеоконференцсвязи Антон Новодережкин / ТАСС

В Красногорском районном суде во вторник начался процесс по иску Генпрокуратуры, которая добивается изъятия в доход государства имущества бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. Стоимость активов – 2,6 млрд руб. В иске помимо Шестуна и его супруги фигурируют более 30 ответчиков. Все они, по версии Генпрокуратуры, являются подставными лицами, на которых экс-глава Серпуховского района оформлял объекты недвижимости, приобретенные по заниженной цене на фиктивных аукционах либо на доходы, полученные от коррупционной деятельности. Как заявил на заседании суда представитель Генпрокуратуры, в общей сложности с 2003 по 2018 г. Шестун приобрел не менее 771 объекта недвижимости общей кадастровой стоимостью 2,56 млрд руб., из которых 654 являются земельными участками в Серпуховском районе общей площадью свыше 1300 га. Также ему принадлежит более 43 дорогостоящих автомобилей и единиц другой техники стоимостью свыше 49 млн руб.

Для придания видимости соответствия расходов полученным доходам при приобретении активов кратно занижалась их стоимость. При этом информация о фактическом владении Шестуном скрывалась и в справках об имуществе и доходах не отражалась. Для этого собственность регистрировалась на родственников и доверенных лиц. Например, на мать Шестуна зарегистрировано 19 объектов недвижимости общей стоимостью свыше 82 млн руб., на тестя и тещу – 12 объектов общей стоимостью более 33 млн руб., на доверенных лиц Бориса Криводубского и его супругу – 315 объектов, которые прокуратура оценила в 290 млн руб.

Сам Шестун несколько раз заявлял ходатайство о личном участии в заседании, но смог получить доступ к нему только по видеоконференцсвязи. Да и ту ему отключили из-за пререкательств с судьей, которая отклонила практически все ходатайства защиты – даже те, против удовлетворения которых не возражала прокуратура. Таким образом, отъем имущества Шестуна проходит без его участия и даже участия его представителя, отсутствующего по болезни. Представители прокуратуры не видят в этом проблемы, так как ответчики «общаются между собой», а судья Светлана Потапова посоветовала экс-главе района заменить адвоката.