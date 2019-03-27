Кремль отказался считать задержание Абызова кампанией против системных либералов

У Кремля нет и не может быть никакой позиции по этому делу, заявил Песков

Обсуждали ли арест Абызова президент Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев, Песков сказать затруднился Евгений Разумный / Ведомости

Кремль считает уделом «политологов, околополитологов, наблюдателей и праздных зевак» рассуждения о том, что задержание бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова стало продолжением кампании против «системных либералов» во власти, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также отверг предположения о том, что дело Абызова в очередной раз демонстрирует вмешательство правоохранительных органов в спор хозяйствующих субъектов: «Мы с вами ничего не видим. Вы видели материалы этого дела? Не видели. И мы тоже не видели, это видели только правоохранительные органы. Поэтому так говорить абсолютно неправомерно, это, скорее, на грани каких-то эмоций и схоластики».

Песков отметил, что у Кремля нет и не может быть никакой позиции в связи с его задержанием. «Здесь важна позиция следственных органов, у них существуют определенные подозрения, определенные обвинения официально предъявлены, насколько мы знаем. Опять же только суд может признать Абызова в чем бы то ни было виноватым», – сказал он.

Президент Владимир Путин своей позиции в отношении этого ареста не выражал, добавил Песков: «Он не может выражать свое отношение, потому что любое отношение фактически было бы попыткой оказать влияние на работу следственных органов».

Обсуждали ли арест Абызова президент Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев, Песков сказать затруднился, отметив лишь, что президент и премьер по работе говорят по несколько раз в день.

Накануне, 26 марта, Следственный комитет сообщил о задержании Абызова и предъявлении ему обвинения в создании преступного сообщества, хищении и выводе за рубеж 4 млрд руб. По версии следствия, он и еще пятеро фигурантов уголовного дела похитили эти деньги, обманув акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей», работающих в Новосибирской области.