Страховщики просят ЦБ не наказывать их за нарушения
Компании не готовы с 1 апреля продавать страховки жизни по новым требованиям
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После 1 апреля начнутся проверки, и если будут выявлены нарушения, компаниям грозят предписания и штрафы
Евгений Разумный / Ведомости
Страховщики жизни оказались не готовы к требованиям ЦБ о продаже полисов страхования жизни, которые вступят в силу 1 апреля, предупредил в письме первому зампреду ЦБ Сергею Швецову Всероссийский союз страховщиков (ВСС). «Ведомости» ознакомились с письмом за подписью президента ВСС Игоря Юргенса, подлинность документа подтвердил представитель ВСС.
ЦБ во вторник, 26 марта, сообщил, что с 1 апреля страховщики и их агенты при продаже полисов страхования жизни будут обязаны предупреждать клиентов об основных рисках этих продуктов и существенных условиях договора. Это предусмотрено указанием ЦБ.
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