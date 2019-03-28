Страховщики просят ЦБ не наказывать их за нарушения

Компании не готовы с 1 апреля продавать страховки жизни по новым требованиям

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После 1 апреля начнутся проверки, и если будут выявлены нарушения, компаниям грозят предписания и штрафы Евгений Разумный / Ведомости

Страховщики жизни оказались не готовы к требованиям ЦБ о продаже полисов страхования жизни, которые вступят в силу 1 апреля, предупредил в письме первому зампреду ЦБ Сергею Швецову Всероссийский союз страховщиков (ВСС). «Ведомости» ознакомились с письмом за подписью президента ВСС Игоря Юргенса, подлинность документа подтвердил представитель ВСС.

ЦБ во вторник, 26 марта, сообщил, что с 1 апреля страховщики и их агенты при продаже полисов страхования жизни будут обязаны предупреждать клиентов об основных рисках этих продуктов и существенных условиях договора. Это предусмотрено указанием ЦБ.