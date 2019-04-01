Политика / Международная жизнь

Эрдоган потерял контроль над крупнейшими городами Турции

Экономические проблемы стоили его партии голосов на выборах

Партия справедливости и развития президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана неудачно выступила на местных выборах 31 марта. Хотя ей удалось набрать больше всего голосов в стране, она впервые за время своего существования с 2001 г. потеряла контроль над двумя крупнейшими городами – Анкарой и Стамбулом. Это произошло на фоне первой за 10 лет рецессии в стране и ослабления национальной валюты.

По предварительным результатам, партия Эрдогана одержала победу в 40 из 81 провинции, а ее партнер по правящей коалиции Партия националистического движения – еще в 12. Их совокупный результат хуже, чем у одной только партии Эрдогана на предыдущих выборах в 2014 г., когда она победила в 53 провинциях. Причем в этот раз его партия проиграла в Стамбуле, где проживает почти пятая часть населения страны и где началась политическая карьера Эрдогана в качестве мэра в 1994 г., а также в ряде других крупных городов. «Значительная потеря голосов городского населения на фоне экономического спада в Турции развеяла ауру непобедимости Эрдогана», – утверждает Вольфанго Пикколи из консалтинговой фирмы Teneo Intelligence (цитата по The Wall Street Journal).

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