Британская полиция арестовала Джулиана Ассанжа

Джулиан Ассанж с 2012 г. находился в здании посольства Эквадора в Лондоне Frank Augstein / AP

Британская полиция задержала в четверг основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, укрывавшегося в течение почти семи лет на территории посольства Эквадора в Лондоне. Как сообщил Скотланд-Ярд, его сотрудников в дипломатическое представительство «пригласил сам посол после того, как эквадорское правительство отозвало предоставление убежища» Ассанжу. Об отказе в политическом убежище программисту и журналисту из Австралии «за неоднократные нарушения международных конвенций и протокола сожительства» сообщил президент Эквадора Ленин Морено в видеообращении в Facebоok.

Экстрадиции Ассанжа требуют власти США, где он обвиняется в сговоре с целью получения доступа к правительственному компьютеру, сообщает Reuters со ссылкой на американский минюст. Обвинение было предъявлено ему заочно еще 6 марта 2018 г., уточнило ведомство, но известно о нем стало только в четверг. По версии властей США, для взлома компьютера в 2010 г. Ассанж вступил в сговор с американским военнослужащим Брэдли Мэннингом (в 2013 г. приговорен к 35 годам тюрьмы, вышел на свободу в 2017 г.). Австралийцу грозит пять лет лишения свободы, сам он вину не признает.

WikiLeaks осуждает действия Эквадора, говорится в заявлении, опубликованном на странице организации в Twitter: «Эквадор незаконно прекратил [предоставление] политического убежища Ассанжу в нарушение международного права». Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, напротив, поблагодарил эквадорские власти за отказ предоставлять Ассанжу убежище. «Джулиан Ассанж – не герой, никто не выше закона. Он прятался от правды много лет. Спасибо Эквадору и президенту Морено за ваше сотрудничество», – написал министр в Twitter.

Кремль отреагировал на арест Ассанжа сдержанно. «Он арестован в Лондоне, поэтому я сейчас ничего не могу сказать. Мы, безусловно, надеемся, что все его права будут соблюдены», – сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ассанж стал широко известен после того, как в 2010 г. сайт WikiLeaks опубликовал конфиденциальные документы госдепартамента США, а также секретные материалы, касающиеся военных действий США в Ираке и Афганистане. Вскоре после этого в Швеции началось расследование по заявлению двух женщин, обвинивших Ассанжа в сексуальных притязаниях. Сам он вину отрицал и высказывал опасения, что в случае ареста Швеция может выдать его США. Формально Швеция так и не предъявила Ассанжу обвинений, но из-за отказа явиться в полицию для дачи показаний добилась европейского ордера на его арест. В конце мая 2012 г. Верховный суд Великобритании окончательно постановил экстрадировать Ассанжа в Швецию, после чего тот и попросил убежища в эквадорском посольстве.

Выйти оттуда австралиец не мог даже после закрытия в 2017 г. его дела в Швеции, поскольку у британской полиции остался действующий ордер, выписанный после неявки Ассанжа в суд. При этом отношение к нему со стороны властей Эквадора резко ухудшилось после избрания Морено новым президентом весной 2017 г. Он называл Ассанжа «камнем в ботинке», а эквадорский министр иностранных дел Хосе Валенсия летом 2018 г. прямо заявил, что «в интересах Эквадора и самого г-на Ассанжа завершить период политического убежища».

Британский министр по делам Европы и Америки Алан Дункан в понедельник заверил, что Ассанжа не будут экстрадировать в США, если там ему будет грозить смертная казнь. Президент Морено тоже утверждал, что согласился прекратить убежище Ассанжа лишь в обмен на гарантии того, что его не экстрадируют в страну, где он может быть подвергнут пыткам или смертной казни.

Если Ассанж все же окажется в США, для президента Дональда Трампа это будет скорее в минус, считает политолог Евгений Минченко. Одного из ближайших конфидентов Трампа – Роджера Стоуна обвиняли в том, что он слил WikiLeaks данные с сервера демократической партии, напоминает эксперт: «И даже если не будет никаких доказательств, новая актуализация этой темы, конечно же, Трампу не на пользу. Все журналисты обязательно будут напоминать об этом в своих материалах, и тема, которая уже давно заглохла, начнет жить своей жизнью». Поэтому, скорее всего, Трамп в отношении Ассанжа будет действовать так же, как было в ситуации с обвинениями в связях с Россией, предполагает Минченко: «В качестве противоядия он тогда начал обострять отношения с Россией и Путиным, точно так же будет и сейчас».

Как выглядит Ассанж после семи лет жизни в посольстве