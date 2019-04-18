Политика / Безопасность и право
Статья опубликована в № 4799 от 19.04.2019 под заголовком: Адвокаты не выносят сор из избы

Адвокатам запретили жаловаться на свое руководство в правоохранительные органы

Это подрывает независимость адвокатуры и губительно для профессии, решил съезд адвокатов

Съезд адвокатов в четверг осудил авторов открытого письма, которые в марте попросили председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина обеспечить эффективное расследование данных о финансовых злоупотреблениях президента адвокатской палаты Башкирии Булата Юмадилова. Обращение подписали 32 человека, в том числе Каринна Москаленко, Илья Новиков, Юрий Костанов, Михаил Беньяш. Согласно резолюции съезда, которую огласил вице-президент московской палаты Генри Резник, обращение в любой орган госвласти, а тем более в тот, которому адвокаты противостоят в уголовном процессе, с требованием проверки финансово-хозяйственной деятельности адвокатской палаты «является откровенным игнорированием принципов самоуправления и корпоративности адвокатуры, подрывом ее независимости, утратой чувства профессионального достоинства». Такие действия губительны для профессии и могут стать предметом дисциплинарного разбирательства, говорится в резолюции.

Перед съездом комиссия по этике Федеральной палаты адвокатов (ФПА) дала разъяснения о недопустимости таких обращений, которые прямо противоречат требованиям Кодекса профессиональной этики, обязывающего избегать действий, наносящих ущерб авторитету адвокатуры. Нарушения должны становиться поводом для дисциплинарного реагирования, говорится в разъяснениях. А первый вице-президент ФПА Евгений Семеняко прямо назвал одного из подписантов «бывшим коллегой», призвав «останавливать эту публику». «Пусть попробуют, – отреагировала Москаленко. – Покрывать коррупцию всем съездом – до такого еще не доходили».

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