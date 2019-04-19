После погашения судимости о ней можно забыть

Денис Абрамов / Ведомости

Конституционный суд (КС) не нашел противоречия в законе о «праве на забвение». Об этом говорится в отказном определении, опубликованном на сайте суда. На нормы закона, обязывающие операторов поисковых систем исключать из выдачи для поисковых запросов имена граждан, потребовавших удалить информацию о себе, которая «является неактуальной, утратившей значение для заявителя в силу последующих событий или действий заявителя», пожаловался Информационно-аналитический центр «Сова». По мнению заявителя, такое требование противоречит принципу правовой определенности и влечет неадекватное понимание, толкование и применение закона.

Конституционный суд с этим не согласился. Он напомнил, что Конституция гарантирует гражданам не только право на свободу получения и распространения информации, но и право на частную жизнь. И ни одно из них не обладает безусловным приоритетом.

Закон о забвении не исключает возможности ограничения права на забвение в случаях, когда информация обладает безусловной публичной значимостью. То есть когда она содержит данные о событиях, содержащих признаки уголовно наказуемых деяний, сроки привлечения к уголовной ответственности по которым не истекли, или о совершении гражданином преступления, по которому не снята или не погашена судимость, объясняет суд. По его мнению, использование федеральным законодателем таких понятий, как «неактуальная информация», само по себе не свидетельствует об их неопределенности, а преследует цель «эффективного применения нормы к неограниченному числу конкретных правовых ситуаций».

Адвокат «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян, представляющий «Сову» в суде, говорит, что разъяснения Конституционного суда поверхностны и не дают ответа на поставленные в жалобе вопросы. КС говорит, что законодатель намеренно оставил судам пространство для маневра. Однако проблема в том, что в реальности реализацией этой нормы занимаются в основном поисковые системы. Они действуют исключительно формально, и КС фактически подтвердил применяемые ими критерии: например, информация о судимости удаляется, если судимость считается снятой и погашенной. До суда такие дела доходят очень редко, отмечает Дарбинян. «Мы надеялись, что КС даст более четкие критерии», – говорит он.

Главными интересантами закона о праве на забвение были чиновники, которым хотелось контролировать появляющуюся в сети информацию о себе, рассуждает эксперт. Однако выгодоприобретателями в результате оказались уголовники, а потерпевшим – всё общество.

Доцент Российского государственного университета правосудия Ольга Кряжкова вспоминает, что это не первая жалоба на «закон о забвении», которую рассматривает КС (предыдущая, правда, была связана с отказом удалить информацию о судимости с неистекшим сроком давности. – «Ведомости»). Трактовка КС обязательна для судов, напоминает она. Если суды не будут ей следовать, то КС сможет вернуться к рассмотрению вопроса о конституционности правовой нормы, поскольку правоприменительная практика допускает иное истолкование. То есть будущие жалобы на эту тему совершенно не исключаются.