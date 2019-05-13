Как переизбрать губернатора

Больше всего шансов на победу у варягов в регионах с растущими доходами населения

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Помешать победе оппозиционера в бедном регионе может выдвижение Кремлем в губернаторы варяга Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Снижение реальных доходов населения резко повышает риски кандидатов Кремля на губернаторских выборах, утверждают политолог Мария Снеговая и электоральный аналитик Владимир Козлов в исследовании «Факторы конкурентности на выборах глав регионов в 2012–2018 гг.» («Ведомости» с ним ознакомились). С помощью статистического анализа они установили, что динамика реальных доходов населения в регионе оказывает наибольшее влияние на успех кандидата от власти и по мере ухудшения социально-экономической ситуации эта взаимосвязь будет только усиливаться. Кроме того, на результат провластного кандидата влияет явка избирателей – чем она выше, тем лучше его результат. А вот в отношении укорененности кандидата в регионе зависимость обратная: если власть выдвигает на выборы варяга, то шансов избраться у него больше.

Как отмечают эксперты, за 2018 г. число конкурентных кампаний (там, где кандидаты от власти набрали менее 60% голосов) заметно выросло: если в 2012–2017 гг. их было 10 из 87 (11,5%), то в 2018 г. – 7 из 22 (31,8%). В результате на выборах не смогли победить сразу четыре действующих губернатора, хотя до этого лишь коммунист Сергей Левченко в 2015 г. выиграл выборы в Иркутской области у губернатора Сергея Ерощенко. Выборы-2018 также выделяются самым низким средним результатом победителя – 63,8% против 72,1% в предыдущие семь лет.