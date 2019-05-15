Конфликт между США и Ираном продолжает углубляться

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Напряженность в отношениях США и Ирана продолжает нарастать AP

Напряженность в отношениях США и Ирана продолжает нарастать. В среду посольство США в Ираке объявило на своем сайте об эвакуации из страны излишнего в чрезвычайной ситуации персонала, в связи с чем обычный порядок выдачи виз приостановлен. Своих сограждан посольство призывает покинуть страну коммерческим транспортом, а тем, кто этого не сделал, избегать американских объектов и тщательно следить за ситуацией. Ранее во вторник испанская газета El Pais сообщила, что Испания отзывает свой фрегат «Мендес Нуньес» из состава эскорта американского авианосца «Авраам Линкольн», следующего в Персидский залив, чтобы избежать вовлечения в конфликт между США и Ираном. А в среду германское агентство DPA выяснило, что минобороны Германии по тем же причинам отзывает из Ирака 160 военнослужащих бундесвера, которые занимались обучением иракской армии и курдских сил в рамках усилий международной коалиции по борьбе с группировкой ИГИЛ (запрещена в России).

Между тем президент США Дональд Трамп во вторник вечером называл «фальшивой новостью» сообщение The New York Times о том, что в Персидский залив для давления на Иран будет отправлено 120 000 солдат, однако добавил, что, если нужно, пошлет туда «чертовски больше» солдат. Ранее США заявили, что отправляют в Персидский залив авианосец «Авраам Линкольн» и группу бомбардировщиков B-52.