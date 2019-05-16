Владимир Зеленский получил право распустить Верховную раду

Статья опубликована в № 4814 от 17.05.2019 под заголовком: Депутаты не стали тянуть время

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Верховная рада назначила дату инаугурации победившего на них Владимира Зеленского. Церемония пройдет 20 мая Sergei Grits / AP

В четверг, спустя почти месяц после второго тура выборов президента Украины, Верховная рада назначила дату инаугурации победившего на них Владимира Зеленского. Церемония пройдет 20 мая, хотя сам Зеленский настаивал на 19 мая. Это решение поддержали 315 депутатов, против были двое, воздержались – 15.

Еще перед вторым туром Зеленский говорил журналистам, что не исключает досрочного роспуска Рады в случае своего избрания. Но согласно конституции такое решение может быть принято не позднее чем за полгода до истечения полномочий действующих депутатов. Выборы в Раду должны пройти 27 октября, но полномочия парламентариев истекут в день первого заседания следующего созыва, который должен собраться не позднее чем через 30 дней после официального подведения итогов выборов. Когда состоится первое заседание новой Рады, не известно, но пока украинские эксперты склоняются к мнению, что после вступления в должность 20 мая Зеленский сможет воспользоваться правом на роспуск парламента.