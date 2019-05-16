Верховная рада назначила дату инаугурации Зеленского

Владимир Зеленский Sergei Grits / AP

Верховная рада Украины назначила на 20 мая инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского, передает УНИАН. За такое решение проголосовали 315 народных депутатов, против – 2, воздержались – 15.

Таким образом, Зеленский может получить право инициировать роспуск Рады. По конституции Украины президент имеет возможность распустить Раду до того, как наступят последние шесть месяцев полномочий депутатов. Выборы в Верховную раду состоятся 27 октября, но полномочия действующего парламента прекратятся в день первого заседания парламента нового созыва. Это и может создать сложности Зеленскому, так как дата первого заседания новой Рады неизвестна: у ЦИК Украины есть 20 дней после выборов, чтобы подвести итоги, а депутаты должны собраться не позднее 30 дней после объявления ЦИК.

Пять лет назад первое заседание Рады нового созыва состоялось ровно через месяц после дня выборов. Предыдущие созывы парламента собирались на первое заседание вовсе через 1,5–2 месяца после выборов.

Зеленский настаивал на том, чтобы инаугурацию назначили на 19 мая. О том, что он будет предлагать именно эту дату, избранный президент заявлял 4 мая перед встречей со спикером Рады Андреем Парубием и руководителями фракций. В тот же день он выразил надежду на то, что народные депутаты поддержат это предложение на заседании Рады 14 мая. 10 мая он повторил свое предложение, подчеркнув, что этого требует не он, а народ Украины. Однако 14 мая этого не произошло, и Зеленский назвал депутатов «мелкими мошенниками». «Ложь мелких мошенников. Верховная рада Украины – сокращенно ВРУ. ВРУ – их жизненный девиз», – подчеркнул он.

19 апреля, за два дня до второго тура выборов, Зеленский в интервью «РБК-Украина» не исключил, что распустит Раду. «Про роспуск парламента будем думать», – сказал он, отметив при этом, что «есть определенные законодательные сроки» (цитата по ТАСС). «Я боюсь, что я не успею. Я ломать закон не буду, нарушать закон не буду. Если мы успеем в сроки за шесть месяцев до следующих выборов, когда мы имеем право распустить парламент...» – отметил Зеленский. Он добавил, что «нам [ему и его команде] это выгодно».

Зеленский выиграл президентские выборы на Украине по итогам второго тура 21 апреля. Он набрал 73,22% голосов, его соперник – действующий президент Петр Порошенко – получил 24,45% голосов.

Конфетти и поцелуи. Как штаб Зеленского праздновал победу