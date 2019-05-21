Политика / Международные отношения
Статья опубликована в № 4816 от 21.05.2019 под заголовком: Нешуточный президент

Зеленский распустил парламент и готов устанавливать мир в Донбассе

В Москве и Донецке готовы начать с обмена пленными

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник в конце инаугурационной речи объявил о роспуске Верховной рады. За оставшиеся до досрочных выборов максимум два месяца (так по конституции Украины) он призвал депутатов принять законы об отмене депутатской неприкосновенности, об уголовной ответственности за незаконное обогащение, принять избирательный кодекс, предусматривающий открытые списки (когда избиратель в списке партии голосует за конкретных кандидатов. – «Ведомости»).

Ближе к вечеру премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что во вторник объявит об отставке.

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