Политика / Международная жизнь
Статья опубликована в № 4816 от 21.05.2019 под заголовком: Армения борется с судами

Премьер Армении Никол Пашинян заблокировал суды своими сторонниками на несколько часов

Он требует их реформы после освобождения экс-президента Роберта Кочаряна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник объявил о намерении провести в стране радикальную судебную реформу. По его словам, всех судей необходимо проверить на соответствие занимаемой должности, поскольку «общество должно иметь полную информацию об имуществе, связях судей». «Настало время хирургического вмешательства», – заявил премьер, добавив, что в случае необходимости будут внесены изменения в конституцию или проведен общенародный референдум. Поводом к этому выступлению стало решение суда Еревана об освобождении из-под ареста экс-президента Роберта Кочаряна.

В воскресенье Пашинян объявил о начале второго, «самого главного» этапа революции, а также обратился к своим сторонникам с призывом блокировать 20 мая здания всех судов в республике. С 7.30 утра активисты начали блокировку входов и выходов судебных учреждений, акция продолжалась несколько часов. После совещания с руководством республики премьер в своем обращении поблагодарил сторонников, отметив, что их действия означают, что «оздоровлению судебной системы нет альтернативы». «Я также прошу прощения у тех граждан, которые не смогли закончить свои дела в судах. Теперь я всех призываю разблокировать здания судов», – добавил он.

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