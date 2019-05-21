Премьер Армении Никол Пашинян заблокировал суды своими сторонниками на несколько часов

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В воскресенье Пашинян объявил о начале второго, «самого главного» этапа революции, а также обратился к своим сторонникам с призывом блокировать 20 мая здания всех судов в республике Ваграм Багдасарян / ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник объявил о намерении провести в стране радикальную судебную реформу. По его словам, всех судей необходимо проверить на соответствие занимаемой должности, поскольку «общество должно иметь полную информацию об имуществе, связях судей». «Настало время хирургического вмешательства», – заявил премьер, добавив, что в случае необходимости будут внесены изменения в конституцию или проведен общенародный референдум. Поводом к этому выступлению стало решение суда Еревана об освобождении из-под ареста экс-президента Роберта Кочаряна.

В воскресенье Пашинян объявил о начале второго, «самого главного» этапа революции, а также обратился к своим сторонникам с призывом блокировать 20 мая здания всех судов в республике. С 7.30 утра активисты начали блокировку входов и выходов судебных учреждений, акция продолжалась несколько часов. После совещания с руководством республики премьер в своем обращении поблагодарил сторонников, отметив, что их действия означают, что «оздоровлению судебной системы нет альтернативы». «Я также прошу прощения у тех граждан, которые не смогли закончить свои дела в судах. Теперь я всех призываю разблокировать здания судов», – добавил он.