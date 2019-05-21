Объявленная Путиным судебная реформа почти завершена

Но реализованы были далеко не все поступившие от экспертов предложения

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Новые апелляционные и кассационные суды заработают в установленный срок, уверен Вячеслав Лебедев Сергей Савостьянов / ТАСС

Штат новых кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции укомплектован уже более чем наполовину, сообщил во вторник председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев на пленарном заседании Совета судей. По его словам, общая штатная численность вновь создаваемых судов составляет 890 должностей. Квалификационные комиссии уже рассмотрели заявления от 906 кандидатов, и 567 из них (63%) рекомендованы к назначению. Пока еще не все из них утверждены указом президента, однако нет оснований беспокоиться о том, что суды не начнут работу в положенный срок, считает председатель Верховного суда. Он напомнил, что по закону новые суды могут считаться образованными после назначения не менее чем половины судей от штатной численности.

Закон о создании в системе общей юрисдикции отдельных апелляционных и кассационных судов был принят в 2018 г. Он предусматривает создание пяти апелляционных и девяти кассационных судов общей юрисдикции. Нововведение позволит заменить выборочную проверку судебных решений обязательной и повысить независимость судов, утверждают идеологи реформы. Ведь новые суды будут сформированы в специально учрежденных округах, не совпадающих с административно-территориальным делением.