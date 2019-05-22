Политика / Международная жизнь
Статья опубликована в № 4818 от 23.05.2019 под заголовком: Депутаты отказали президенту

Парламент Украины отказался рассматривать первую инициативу нового президента

Но предотвратить досрочные выборы противникам Зеленского не удастся, уверены эксперты

Верховная рада Украины в среду отказалась включить в повестку своего внеочередного заседания внесенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, меняющий систему выборов в парламент. За рассмотрение документа проголосовало лишь 92 депутата из 450. Ранее во вторник Зеленский обсуждал эти поправки на встрече с лидерами фракций, и с их стороны публичной критики инициативы тогда не было. Законопроект предусматривает переход к полностью пропорциональной системе выборов в Раду по закрытым партийным спискам и снижение проходного барьера с 5 до 3%.

Одним из главных критиков президентского законопроекта в Раде стала фракция Блока Петра Порошенко, лидер которой Артур Герасимов заявил, что предложенная система – это «большая коррупция». Председатель Рады Андрей Парубий после провала инициативы критически отозвался и об указе Зеленского о роспуске парламента (оговорившись, что его законность может оценить только суд): «Это не только пренебрежение конституцией, а заведение Украины в конституционный кризис» (цитата по «Интерфакс-Украина»). А в своем Twitter Парубий высказался еще резче: «Вы думаете, что пахнет реваншем? Принюхайтесь – это запах горящих шин. Реванш не пройдет!»

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