Новый Кодекс об административных правонарушениях привяжут к контрольно-надзорной реформе
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Правительство в понедельник опубликовало концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Поручение заняться подготовкой этого документа премьер Дмитрий Медведев дал в марте, поскольку идущая сейчас реформа контрольно-надзорной деятельности (КНД) невозможна без корректировки КоАПа. Межведомственную рабочую группу возглавил вице-премьер Константин Чуйченко, он же координирует реформу КНД.
Авторы концепции предлагают разделить административные правонарушения на категории в зависимости от их характера и степени вреда, ввести сроки давности привлечения к ответственности (не более двух лет) и максимально допустимые штрафы. Правонарушения с повышенной степенью общественной вредности могут быть отнесены к категории грубых.
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