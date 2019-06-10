Новый Кодекс об административных правонарушениях привяжут к контрольно-надзорной реформе

На первый план должно выйти не наказание, а профилактика нарушений, уверяют разработчики КоАПа

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Новый Кодекс об административных нарушениях привяжут к контрольно-надзорной реформе Евгений Разумный / Ведомости

Правительство в понедельник опубликовало концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Поручение заняться подготовкой этого документа премьер Дмитрий Медведев дал в марте, поскольку идущая сейчас реформа контрольно-надзорной деятельности (КНД) невозможна без корректировки КоАПа. Межведомственную рабочую группу возглавил вице-премьер Константин Чуйченко, он же координирует реформу КНД.

Авторы концепции предлагают разделить административные правонарушения на категории в зависимости от их характера и степени вреда, ввести сроки давности привлечения к ответственности (не более двух лет) и максимально допустимые штрафы. Правонарушения с повышенной степенью общественной вредности могут быть отнесены к категории грубых.