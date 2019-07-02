Бизнес-омбудсмен ищет управу на силовиков в Совете безопасности
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Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к секретарю Совета безопасности Николаю Патрушеву с просьбой поддержать инициативу по внесению в Уголовный кодекс поправок, в соответствии с которыми действие ст. 210 УК («Организация преступного сообщества или участие в нем») не должно распространяться на лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской деятельности.
Как отмечается в письме (копия есть у «Ведомостей»), сейчас правоохранительные органы нередко в качестве доказательства организованности и структурированности, которые являются обязательным признаком преступного сообщества, рассматривают взаимосвязи, обусловленные обычной хозяйственной деятельностью организации. Анализ материалов, имеющихся в распоряжении уполномоченного, показывает: как правило, дополнительное вменение ст. 210 происходит либо для преодоления запрета на арест предпринимателей, либо когда необходимо продление срока предварительного следствия, или же когда основное обвинение просто разваливается. Именно поэтому необходимы поправки в УК, запрещающие распространять действия ст. 210 на лиц, обвиняемых по экономическим статьям УК либо в мошенничестве, настаивает бизнес-омбудсмен.
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